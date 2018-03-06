В Казахстане не ограничивают религию, а способствует ее развитию – эксперт

Ислам имеет мощный духовный, гуманистический, культурный потенциал.

Об особенностях казахстанского ислама, который вырабатывается сейчас на наших глазах, рассказывает известный общественный деятель, член Конгресса политологов Казахстана Камал Бурханов, сообщает Zakon.kz.

- Камал Низамович, в чем причина особого внимания к религиозному вопросу со стороны государства и общества?

- Сфера религии в Казахстане – это то направление, которому уделяется особое внимание. Для этого есть ряд причин. Но самое важное – это та роль, которую играет вера в общественной жизни. Причина особого внимания к религии со стороны государства и общества в том, что это, в первую очередь, вопрос национальной идентичности. Сохранение национальной идентичности – основа стабильного развития. Потеря своих корней приводит к расколу и атомизации общества, это четко осознается и понимается. Не случайно, Президент в своей статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», отметил, что «особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией».

В картине национальной идентичности религия занимает особое место. Ее ритуалы, понятийный аппарат, идеи входят в плоть народа и становятся одним из его культурных оснований.

Например, европейская культура базируется, помимо всего прочего, на христианстве. Влияние христианской религии на формирование европейской идентичности огромно. Это проявляется в языке, и культуре, и традициях. Политические институты, многие формы традиционного европейского искусства, ряд наук – все они испытали в свое время влияние религии и религиозных институтов. Сейчас в европейской традиции религия отделена от государства, все эти страны светские. Но, тем не менее, культурное влияние религии сохраняется. Так, например, празднование Рождества Христова в европейских странах – это сейчас даже не религиозный, а обычный для всех, вполне светский праздник. Таким образом, национальная идентичность и религия неразрывно связаны.

Поэтому религия для Казахстана играет особую роль. Причина в том, что национальная идентичность в советский период сильно пострадала. Различных конфессий это коснулось в разной степени. В советское время ритуалы бытовой обрядности среди мусульман в Казахстане, и не только, соблюдались чаще. Давление на традиционную религию в СССР имело свои особенности, и не было тотальным, различаясь по конфессиям. Скажем, православие, и в целом, религиозность русского народа были под сильным прессингом государства. Это выражалось в гонениях на верующих, жестком идеологическом прессинге, закрытии храмов и так далее.

В то же время давление на ислам выражалось в закрытии мечетей, контроле над оставшимися мечетями, но не было жесткого прессинга бытовой обрядности мусульман. Одной из причин являлась большая религиозность среди большинства традиционно мусульманских этносов. Поэтому в случае радикального давления на веру (по образцу православия) могли начаться волнения и беспорядки, и в целом, резкое снижение лояльности режиму. Это и стало основной причиной именно такого положения дел. Сейчас, по данным ряда опросов, посещение еженедельных богослужений среди мусульман составляет порядка 10-15%, а среди православных от 5% до 8%. Лидеры же по этому показателю среди протестантских конфессий, где он составляет порядка 30%.

- Почему такие низкие показатели по традиционным конфессиям?

- Причина в отсутствии привычки, так как в советское время храмов было намного меньше, и даже если верующий желал бы ходить, например, на пятничные намазы, у него бы этого не получилось ввиду отсутствия мечети. Кроме того, организованные формы исповедания религии вызывали настороженность со стороны государства, справедливо опасавшегося за свою идеологическую монополию. Таким образом, на бытовую обрядность оказывает сильное влияние сложившаяся практика еще советского периода. Отсюда, мы можем сделать вывод о том, что религиозные практики сегодня формируются заново, и постепенно они могут принять уже другой вид.

Но новое формирование религии несет и определенные вызовы. Когда мы говорим «традиционный ислам», то мы сталкиваемся именно с недостатком традиционных оснований. Они есть в среде представителей традиционного духовенства, которое имеет некоторую преемственность. Но среди общей массы уровень таких познаний недостаточен.

Говоря объективно, сейчас религиозная картина, особенно в отношении ислама, создается заново. И здесь возникает опасность ухода в иную плоскость. Это видно по постоянно возникающим нетрадиционным группам различных направленностей. Они часто не соответствуют традиционно укоренившемуся исламу в Казахстане. Причина этого не просто в открытости миру, но и в слабости самой традиции. Поэтому раскол в вопросах веры – это путь, чреватый конфликтами.

- Какой отсюда вывод?

- Вывод – нам требуются меры по религиозному образованию. Это тем более необходимо, что, как мы уже говорили, вопрос веры – это не просто вера отдельного человека, это вопрос национальной идентичности.

Религиозное образование и просвещение должны способствовать консенсусу в обществе по поводу тех или иных норм, понятий, обрядов, и в целом, духа религии. Конфликты в среде верующих в стране с преобладанием представителей одной конфессии – это уже угроза выхода этого конфликта из чисто религиозного в общегражданское поле.

При этом религия и, в первую очередь, ислам, как наиболее многочисленная конфессия в Казахстане, не должны сводиться просто к обрядности. Ислам имеет мощный духовный, гуманистический, культурный потенциал.

Поэтому задачи государства можно отметить по разным направлениям.

- По каким, например?

- Первое – развитие потенциала традиционного ислама в области сохранения и усиления национальной идентичности. Одной из проблем здесь является правильное реагирование на ситуацию с нетрадиционными течениями. Нетрадиционные течения, в том числе псевдосалафитского толка, возникают в других обществах, в первую очередь, арабских. Поэтому они, как правило, не соответствуют местным традициям ислама. Затем эти течения возникли в условиях иных обществ, как реакция на присущие им особенности, вызовы, конфликты, потребности и так далее. На почве нашего, казахстанского общества они не имеют такой базы, и потенциально конфликтны. Они не имеют привязки к местному обществу, поэтому склонны отрицать многие традиции, характерные для сложившейся системы верования, а это уже чревато размыванием национальной идентичности.

Второе – использование духовного потенциала религии для целей общественного развития. Например, это распространения традиций благотворительности. Так, в прошлом году по поручению главы государства создан корпоративный благотворительный фонд «Уақып», который будет осуществлять поддержку различных социальных проектов. Основная миссия фонда — благотворительность и поддержка социальных проектов за счет добровольных пожертвований. Целями фонда являются оказание материальной помощи социально незащищенным слоям населения, содействие в повышении религиозной грамотности населения, профилактика радикализма и религиозного экстремизма, поддержка служителям религиозных организаций и объединений...

Религия – часть национальной идентичности. В этом смысле важно сотрудничество, которое должно нести общественную пользу. Это распространенная практика. Например, в Турции служители мечетей получают заработную плату от государства, и так или иначе вовлечены в общественную работу.

И третье направление – недопущение конфликтов. Сюда относится большой пласт работы по противодействию радикальным и деструктивным течениям. Необходимо отметить, что Министерством по делам религий и гражданского общества совместно с другими государственными органами, а также путем привлечения ДУМК, НПО, СМИ и представителей научно-экспертных сообществ осуществляется огромная работа по профилактике религиозного радикализма. Активно проводится информационно-разъяснительные мероприятия, выпускаются ролики и документальные фильмы, функционирует консультационные и реабилитационные центры, адресно работающие по возврату приверженцев радикальных течений в традиционное русло.

- А как же предлагаемые поправки в закон о религии, которыми вносятся ограничения, в частности в отношении госслужащих.

- У нас государство не ограничивает религию, оно способствует ее развитию. Об этом говорит и история взаимодействия с религией с первых лет независимости. В 1996 году глава государства Нурсултан Назарбаев в своей книге «Казахстан на пороге XXI века» говорил: «Для казахского народа, оказавшегося под угрозой размывания своей идентичности вследствие насильственного слома традиций, культурного разрыва внутри этноса, прежде всего, по принципу владения казахским языком, ислам стал приобретать свое значение как одна из форм выражения этничности. Именно эта функция ислама во многом определяет растущее значение одной из великих мировых религий».

Государство также содействовало созданию Духовного управления мусульман Казахстана, которое возникло после распада общего, среднеазиатского духовного управления мусульман. Религиозное образование, появление корпуса знающих служителей религии – всему этому было положено начало именно в тот период.

ДУМК стало важным институтом в деле утверждения идеалов гуманизма, защиты традиционных для казахстанского народа нравственных и моральных ценностей, укрепления казахстанского патриотизма, межэтнического и межконфессионального согласия.

С созданием в 2016 году министерства по делам религий активизировался процесс сотрудничества между государством и религиозными объединениями. Цель работы министерства - создание условий для гармоничного развития в сфере конфессий и религий, имеющей большую ценность для общества, как носителя традиционных нравственных, общечеловеческих духовных ценностей.

Модель казахстанского ислама вырабатывается сейчас на наших глазах. Она не может быть взята как есть, из прошлого, она должна быть адаптирована под современные реалии. В настоящее время эта работа идет в тесном сотрудничестве официального духовенства и государства.

Это сотрудничество идет по ряду направлений. Так, важная задача – помощь со стороны государства в организации хаджа, безопасности паломников.

На сегодняшний день министерством подготовлен и внесен в Мажилис Парламента РК проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений» Законопроект предусматривает изменения и дополнения в 3 кодекса и 9 законов. Всего предлагаются 53 поправки. Они призваны минимизировать возможности использования религии в деструктивных целях, и предлагают новый формат отношений государства и религии.

Также, значительная работа ведется по линии подготовки служителей религии. Совместно с имамами проводится широкая разъяснительная работа среди верующих. Но наиболее важное направление – это религиозное образование, подготовка квалифицированных специалистов, будущих имамов, авторитетных специалистов в исламе. Так, в университете «Нұр-Мүбарак» обеспечивается подготовка квалифицированных специалистов по направлениям «Религиоведение», «Исламоведение», «Арабская филология». Институт действует при методической поддержке министерства.

Именно эти специалисты, подготовленные у нас в Казахстане, знакомые с местной спецификой, патриотично настроенные, станут той основой, которая будет развивать ислам с казахстанской спецификой. Социальная гармония, стремление к высоким нравственным идеалам, сохранение традиций – вот особенности казахстанского ислама.

Торгын Нурсеитова

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