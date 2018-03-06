Известные казахстанские певцы записали песню к 8 марта

Cтроки песни рассказывают слушателям о том, что 8 марта - это день, когда идет по улице весна.

Диана Шарапова и Жантемир Баймухамедов поздравили казахстанцев с международным женским днем песней, сообщает Zakon.kz.

Преддверии праздника Шарапова и Баймухамедов записали песню «8 марта», строки которой рассказывают слушателям о том, что 8 марта - это день, когда идет по улице весна.

Исполнители успели снять для песни клип, он получился простым, добрым и настоящим.

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