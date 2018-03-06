Токаев: пять инициатив - уникальная программа повышения благосостояния народа
Токаев: 5 инициатив Президента - уникальная программа повышения благосостояния народа
Фото : kazpravda.kz6 марта 2018, 13:06
Председатель сената Парламента Касым-Жомарт Токаев заявил об уникальности пяти социальных инициатив, передает Zakon.kz.
5 социальных инициатив Президента Н. Назарбаева - уникальная для Евразийского пространства программа повышения благосостояния народа, особенно молодёжи. Послание - результат продуманной политики, позволившей разработать план конкретных действий.— Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 6 марта 2018 г.
Напомним, 5 марта Нурсултан Назарбаев озвучил пять президентских социальных инициатив в ходе совместного заседания палат Парламента. Инициативы направлены на дальнейшее улучшение жизни казахстанцев.
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