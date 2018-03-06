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Токаев: пять инициатив - уникальная программа повышения благосостояния народа

Токаев: 5 инициатив Президента - уникальная программа повышения благосостояния народа

Фото : kazpravda.kz6 марта 2018, 13:06

Председатель сената Парламента Касым-Жомарт Токаев заявил об уникальности пяти социальных инициатив, передает Zakon.kz.

Напомним, 5 марта Нурсултан Назарбаев озвучил пять президентских социальных инициатив в ходе совместного заседания палат Парламента. Инициативы направлены на дальнейшее улучшение жизни казахстанцев.

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