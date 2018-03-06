В ДТП в Казахстане погибли два узбекистанца

В Актюбинской области в ДТП погибли два узбекистанца, ехавшие на легковом автомобиле из Санкт-Петербурга.

5 марта в 10:50 на 778-м км автодороги «Самара-Шымкент» в районе поселка Олке Актюбинской области Казахстана в результате столкновения грузовика «КАМАЗ» (номер D 432 ADA 04) и легкового автомобиля Opel Astra (505 198 RUS), следовавшего из Санкт-Петербурга в Ташкент, погибли два гражданина Узбекистана. Об этом сообщает gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.

Погибшие: Исаков Зохиджон Мансурович (1978 г. р., водитель) и Юлдашев Кодиржон Комилович (1975 г. р., пассажир). Оба проживали по адресу: Андижанская область, Асакинский район, ССГ «Узбекистан», улица Дурмон. Их тела доставлены в Актобе.

МЧС совместно с МИДом, МВД и Минздравом Узбекистана во взаимодействии с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана работают над организацией доставки тел погибших на родину.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!