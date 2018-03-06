В соответствии со статьей 137 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены:

1) Правила применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности сумм превышения налога на добавленную стоимость согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) критерии степени риска согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Тематическая проверка по подтверждению достоверности суммы превышения НДС проводится с применением системы управления рисками при поступлении от налогоплательщика:

налогового заявления, в связи с применением пунктов 1 и 2 статьи 432 Налогового кодекса (далее - налоговое заявление);

требования о возврате суммы превышения НДС, указанного в декларации по НДС (далее - требование о возврате НДС)

Одновременно показатели деятельности налогоплательщика, представившего требование о возврате НДС и (или) налоговое заявление, оцениваются с использованием критериев степени риска (далее - критерии) в течение пяти рабочих дней с даты начала тематической проверки по подтверждению достоверности сумм превышения НДС.

Баллы по критериям, по которым установлено соответствие показателям деятельности налогоплательщика, суммируются для определения общего суммарного итога по всем критериям, который используется для отнесения налогоплательщиков к категории налогоплательщиков, находящихся в зоне риска.

В случае, если суммарный итог баллов по результатам оценки с использованием критериев составляет тридцать пять и более баллов, налогоплательщик относится к категории налогоплательщиков, находящихся в зоне риска.

В случае, если суммарный итог баллов по результатам оценки с использованием критериев составляет менее тридцати пяти баллов, но в деятельности налогоплательщика усматриваются признаки уклонения от уплаты налогов, в том числе отраженные в примерах определения суммы превышения НДС, подлежащей подтверждению, предусмотренные в приложениях 1, 2 и 3 к настоящим Правилам, орган государственных доходов относит такого налогоплательщика к категории налогоплательщиков, находящихся в зоне риска.

При этом признаками уклонения от уплаты налогов являются:

заключение сделок с целью получения права на зачет сумм НДС без фактической поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

заключение сделок с целью увеличения добавленной стоимости товара, соответственно, наращивания превышения суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога (далее - превышение НДС).

Основанием определения признаков уклонения от уплаты налогов является наличие фактов, которые повлияли на размер превышения НДС:

1) выявленных ранее по результатам камерального контроля;

2) выявленных в ходе ранее проведенных налоговых проверок;

3) информация о которых поступила от других уполномоченных государственных органов, включая правоохранительные.

Приказ вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.