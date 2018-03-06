Китайские учёные разработали нанороботов, способных бороться с раком

Робот на основе ДНК имеет трубчатую структуру, а его длина составляет всего около 90 нанометров.

Учёные из Китайского центра нанонауки и технологий заявляют, что им удалось создать и протестировать первых в мире автономных ДНК-нанороботов, способных успешно противостоять злокачественным опухолям. Каждый такой наноробот очень мал, и его невозможно увидеть невооружённым глазом. По размерам нанобот в 5000 раз меньше кончика иглы, — сообщает hi-news.ru.



Робот на основе ДНК имеет трубчатую структуру, а его длина составляет всего около 90 нанометров. Диаметр малыша — 19 нанометров. Благодаря своей конструкции нанороботы будут помогать проводить исследования и станут самостоятельно находить опухоли, а затем блокировать кровоснабжение злокачественного новообразования. После этого опухоль начнёт разрушаться через несколько недель или даже дней — такие результаты получила команда исследователей в ходе тестирования новых роботов. Нанороботов вводили мышам, и результаты показали значительное уменьшение, а часто и полную регрессию опухоли в течение нескольких дней или недель.

По словам ученого Чжао Юйляна, исследовательская группа также провела обширные исследования безопасности нанороботов в том числе миниатюрной свиньи Бама, которая физиологически и анатомически похожа на людей.

«В отличие от химиотерапии и радиации, нанороботы ДНК способны лечить опухоли, не нанося вреда окружающей здоровой ткани. Нанороботы не накапливаются в мозге и таким образом не создают риска возникновения инсульта», — сказал Чжао.

Сейчас учёные проводят доклинические исследования и надеются перевести эту революционную технологию в статус жизнеспособной противоопухолевой терапии.

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