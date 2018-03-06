В ООН оценили ликвидацию последствий кризисов в $233 млрд

Потраченные деньги можно компенсировать, а человеческие жизни вернуть нельзя.

За десять лет на ликвидацию последствий кризиса международное сообщество потратило $233 млрд. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи с докладом «Миростроительство и сохранение мира», сообщает РБК со ссылкой на сайт Организации Объединенный Наций.

По словам генсека ООН, эти средства были израсходованы на гуманитарную, миротворческую деятельность и оказание помощи беженцам. Он заметил, что потраченные деньги можно компенсировать, а человеческие жизни вернуть нельзя.

«И поэтому, вместо того чтобы реагировать на кризисы, мы должны вкладывать больше средств в их предотвращение», — сказал Гутерриш. По его словам, превентивная дипломатия не только помогает спасать людей, но и окупается с точки зрения экономики.

В сообщении ООН отмечается, что, по данным Всемирного банка, принятие эффективных мер по предотвращению кризисов поможет международному сообществу сэкономить от $5 млрд до $70 млрд в год. Гутерриш отметил, что в необходимые задачи организации входит оказание последовательной всеобъемлющей комплексной поддержки и работа с государствами-членами и другими партнерами до, во время и после конфликта.

Генсек также отметил, что на данный момент у ООН нет необходимых ресурсов. Так, ее Фонд миростроительства располагает лишь $250 млн. Гутерриш призвал довести уставный капитал фонда до $500 млн и заметил, что это важный инструмент для выполнения задач по предотвращению и ликвидации последствий кризиса.

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