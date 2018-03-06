В соответствии с пунктом 6 статьи 79 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утверждены Правила взаимодействия Министерства финансов Республики Казахстан с Министерством национальной экономики Республики Казахстан в целях предоставления освобождения от обложения таможенными пошлинами и налогами отдельных категорий товаров, ввозимых на единую таможенную территорию Евразийского экономического союза, приобретенных за счет средств грантов.

В соответствии с бюджетным законодательством координацию деятельности государственных органов Республики Казахстан по обеспечению условий реализации международных договоров (меморандумов, соглашений, контрактов) Республики Казахстан по оказанию на безвозмездной основе технической помощи (содействия) по ввозу товаров за счет грантов, а также товаров, приобретенных за счет средств грантов (финансовой помощи), осуществляет Министерство национальной экономики Республики Казахстан как уполномоченный орган по вопросам внешней помощи.

Министерство национальной экономики Республики Казахстан уведомляет заинтересованные государства, правительства государств и международные организации о правилах направления в Республику Казахстан товаров на безвозмездной основе в качестве технической помощи (содействия), а также за счет средств грантов (финансовой помощи).

Центральные государственные органы, обеспечивающие в пределах своей компетенции выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров (меморандумов, соглашений, контрактов) Республики Казахстан по оказанию на безвозмездной основе технической помощи (содействия) по ввозу товаров за счет грантов, а также товаров, приобретенных за счет средств грантов (финансовой помощи), не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней до начала таможенного декларирования ввозимых товаров, представляют в Министерство национальной экономики Республики Казахстан следующие документы и сведения:

копию договора (меморандума, соглашения, контракта) о получении товаров на безвозмездной основе в качестве технической помощи (содействия) по ввозу товаров за счет грантов, а также товаров, приобретенных за счет средств грантов (финансовой помощи);

перечень товаров, ввозимых на безвозмездной основе в качестве технической помощи (содействия) за счет грантов, а также товаров, приобретенных за счет средств грантов (финансовой помощи), в рамках соответствующего договора (меморандума, соглашения, контракта) с указанием их наименования, количества и стоимости;

информацию о лицах, ответственных за таможенное декларирование, ввозимых товаров по каждому отдельному международному договору (меморандуму, соглашению, контракту) и о конечных получателях ввозимых товаров;

график поставки товаров, с указанием территориальных органов государственных доходов, в которых будет производиться таможенная очистка и контроль ввозимых товаров.

Министерство национальной экономики Республики Казахстан после рассмотрения документов и сведений, представленных в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, подтверждает конечных получателей ввозимых товаров и наличие соответствующего договора (меморандума, соглашения, контракта) о получении товаров, на безвозмездной основе в качестве технической помощи (содействия) за счет грантов, а также приобретенных за счет средств грантов (финансовой помощи) и письменно уведомляет об этом Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, как ведомство уполномоченного органа в сфере таможенного дела и центральный государственный орган, указанный в пункте 4 настоящих Правил, не позднее 30 (тридцати) календарных дней до таможенного декларирования ввозимых товаров.

Центральный государственный орган, указанный в пункте 4 настоящих Правил, не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения уведомления Министерства национальной экономики Республики Казахстан направляет в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан документы и сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан после рассмотрения представленных документов и сведений направляет их в территориальные органы государственных доходов, для совершения таможенной очистки и контроля ввозимых товаров.

В случае, если полномочия по координации деятельности государственных органов Республики Казахстан, предусмотренные пунктом 2 Правил, передаются иному центральному исполнительному органу, Министерство национальной экономики Республики Казахстан оповещает об этом Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, а также уведомляет центральный исполнительный орган об обязательствах, вытекающих из положений настоящих Правил.

Совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.