Шварценеггер сдвинул сроки съемок шестой части "Терминатора" на июнь

Актер заявил, что очень ждет, когда сможет вернуться "к роли робота серии T-800".

Съемки шестой части серии фильмов "Терминатор" (The Terminator 6) начнутся не в марте, а в июне 2018 года. Об этом сообщил Арнольд Шварценеггер, передает ТАСС.

"Мы приступаем к съемкам "Терминатора-6" в июне и завершим в середине октября", - уточнил Арнольд, отвечая в минувшие выходные на вопросы поклонников на их форуме в городе Колумбус (штат Огайо).

"Жду не дождусь, когда смогу вернуться к роли робота серии T-800. Просто замечательно, когда режиссурой занимается такой человек, как Тим Миллер, а общее руководство осуществляет Джеймс Кэмерон", - заявил актер. Перенос сроков означает, что сама картина выйдет на экраны в третьем или четвертом квартале 2019 года и может поспеть как раз к ежегодному фестивалю поклонников гаджетов и фантастики Comic Con в Сан-Диего (штат Калифорния).

Арнольд Шварценеггер родился в австрийской деревушке Таль близ города Грац в 1947 году. В США он перебрался в возрасте 21 года и сумел сделать успешную карьеру сначала в бодибилдинге, а затем в кино. Мировую славу ему принесли роли в таких боевиках, как "Конан-варвар" (Conan the Barbarian, 1982), "Терминатор" (The Terminator, 1984), "Коммандос" (Commando, 1985), "Хищник" (Predator, 1987), "Вспомнить все" (Total Recall, 1990).

После первых двух картин вышли продолжения - "Терминатор 3: Восстание машин" (2003 год), "Терминатор: Да придет спаситель" (2009 год) и "Терминатор: Генезис" (2015 год). Звезда Голливуда сыграл робота в четырех из них. Кэмерон выступал режиссером в первых двух картинах.

Шварценеггер активно занялся политикой, был избран губернатором штата Калифорния и занимал эту должность с ноября 2003 по январь 2011 года. Был женат на журналистке Марии Шрайвер, с которой развелся в 2011 году после 25 лет брака. Имеет пятерых детей, включая одного внебрачного. В настоящее время, помимо кино, занимается общественной деятельностью, бизнесом и благотворительностью.

Алексей Качалин

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