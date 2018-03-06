В соответствии с пунктом 4 статьи 454 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены Правила контроля за уплатой налога на добавленную стоимость по выставочно-ярмарочной торговле.

Налогоплательщик Республики Казахстан, организующий выставочно-ярмарочную торговлю (далее - организатор), письменно уведомляет о проведении выставочно-ярмарочной торговли орган государственных доходов по месту нахождения за десять рабочих дней до начала ее проведения по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, со списком участников торговли из государств-членов Евразийского экономического союза.

К уведомлению о проведении выставочно-ярмарочной торговли прилагаются:

1) копия решения организатора (организаторов) выставочно-ярмарочной торговли о проведении такой выставки и (или) ярмарки с указанием ее цели и назначения, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера (при его наличии), а также печатью организатора (при наличии);

2) копия договора аренды (купли-продажи) недвижимого имущества или свидетельства о регистрации прав на недвижимое имущество либо иной документ, предусмотренный законодательством Республики Казахстан, подтверждающий право пользования и (или) владения и (или) распоряжения недвижимым имуществом в целях проведения выставочно-ярмарочной торговли;

3) документ, подтверждающий согласование времени и места проведения выставочно-ярмарочной торговли с местным исполнительным органом соответствующей территории.

Органы государственных доходов производят осмотр товаров, предназначенных для реализации в выставочно-ярмарочной торговле, места проведения выставочно-ярмарочной торговли.

При приобретении налогоплательщиком Республики Казахстан на выставочно-ярмарочной торговле товаров, ранее импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государства-члена Евразийского экономического союза, по которым не был уплачен НДС, уплата НДС осуществляется собственником товаров при наличии договора (контракта) купли-продажи товара с участником выставочно-ярмарочной торговли-налогоплательщиком (плательщиком) государства-члена Евразийского экономического союза.

При этом один экземпляр договора (контракта) купли-продажи товара, указанного в настоящем пункте, участником выставочно-ярмарочной торговли-налогоплательщиком (плательщиком) государства-члена Евразийского экономического союза передается организатору.

При отсутствии договора (контракта) на куплю-продажу товаров с налогоплательщиком Республики Казахстан, уплата НДС по таким товарам осуществляется организатором выставочно-ярмарочной торговли.

По завершении выставочно-ярмарочной торговли организатором выставочно-ярмарочной торговли представляется в орган государственных доходов по месту нахождения отчет о проведении выставочно-ярмарочной торговли по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее - отчет) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем завершения выставочно-ярмарочной торговли.

К отчету прилагается:

1) договор с участником выставочно-ярмарочной торговли-налогоплательщиком (плательщиком) государства-члена Евразийского экономического союза, на основании которого реализованы товары в выставочно-ярмарочной торговле;

2) платежный документ об уплате НДС;

3) документ, подтверждающий ввоз товара на территорию Республики Казахстан участником выставочно-ярмарочной торговли-налогоплательщиком (плательщиком) государства-члена Евразийского экономического союза;

4) документ, подтверждающий вывоз товара с территории Республики Казахстан участником выставочно-ярмарочной торговли - налогоплательщиком (плательщиком) государства-члена Евразийского экономического союза после завершения выставки (ярмарки).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.