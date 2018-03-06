В столице разработан проект документа «Персональная ответственность»

Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с акиматом города Астаны реализуется проект «Астана - адалдық алаңы».

Проект направлен на искоренение бытовой коррупции, формирование всеобщего неприятия коррупции и повышение доверия граждан к институтам государственной власти.

Стратегия проекта строится на апробации и реализации пилотных направлений в городе Астане с целью дальнейшего использования наилучшей практики в других регионах.

Одним из семи направлений проекта является повышение персональной ответственности первых руководителей государственных учреждений.

Со второго квартала в пилотном режиме первыми руководителями местных исполнительных органов будет апробирован новый документ, который должен способствовать улучшению работы в вверенном государственном органе.

До конца 2018 года подобное новшество будет введено во всех государственных учреждениях образования, здравоохранения, культуры и др.

В связи с этим разработан проект документа «Персональная ответственность».

Для всестороннего рассмотрения и учета мнения каждого из вас проект выносится на общественную площадку, где каждый может ознакомиться с документом и направить свои предложения по следующим адресам:

Телефон: 8-7172-55-64-60

WhatsАpp: 8-775-160-55-32

Email: ast.project@mail.ru

Персональная ответственность

Я, ____________________, являясь государственным служащим Республики Казахстан, руководителем _________________, осознавая всю ответственность и возложенные на меня обязанности, руководствуясь законами РК «О противодействии коррупции», «О государственной службе Республики Казахстан» и Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан, обязуюсь:

- нести дисциплинарную и иную ответственность, предусмотренную законодательством РК, за своих подчиненных, в случае совершения ими коррупционных преступлений и проступков, дискредитирующих государственную службу;

- обеспечивать благоприятный морально-психологический климат в коллективе;

- при распределении материальных поощрений сотрудникам обеспечивать гласность и прозрачность данной процедуры;

- в своей профессиональной деятельности придерживаться политики открытости, доступности и гласности;

- проводить встречи с населением не реже 1 раза в полугодие;

- устранять коррупционные риски в вверенном мне государственном органе, обеспечивать проведение внутреннего анализа коррупционных рисков не менее 1 раза в год;

- не допускать фактов командного перемещения и обеспечивать качественный кадровый состав;

- обеспечить заполнение возникающих вакантных административных должностей в вверенном мне государственном органе в течение одного месяца;

- обеспечивать соблюдение принципа меритократии внутри коллектива;

- не допускать фактов протекционизма и предвзятого негативного отношения к отдельно взятым сотрудникам;

- принимать меры по автоматизации государственных услуг, в случае, если таковые оказываются вверенным мне государственным органом.