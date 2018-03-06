Что мешает системе добровольных пенсионных взносов в Казахстане?

В базе данных ЕНПФ около 39 тысяч счетов по добровольным взносам. Но нельзя сказать, что они регулярно пополняются. Между тем это один из способов, позволяющих существенно пополнить свой пенсионный капитал. Ситуацию прокомментировала председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева.

Пенсионный калькулятор, размещенный на сайте ЕНПФ, уже сейчас позволяет просчитать предполагаемый размер будущей пенсии и наглядно показывает, что даже минимальные добровольные взносы, производимые на регулярной основе, позволяют ощутимо увеличить свои пенсионные накопления. Суммы добровольных пенсионных взносов, вносимые в свою пользу, освобождаются от налогообложения при перечислении на пенсионный счет. Кроме того, добровольные взносы можно перечислять в пользу своих родных и близких (третьих лиц, как говорится в законодательстве), а воспользоваться добровольными пенсионными накоплениями можно гораздо раньше наступления общепринятого пенсионного возраста — уже с 50 лет.

«Но это, пожалуй, и все преимущества, которыми пока может воспользоваться тот, кто всерьез задумывается о размере своей пенсии», — резюмирует глава ЕНПФ.

По ее словам, в процессе анализа собранных данных по добровольным пенсионным накоплениям казахстанской системы, а также сравнительного исследования зарубежной практики ведения добровольных планов выявлено несколько явных и возможных факторов, препятствующих формированию добровольной пенсии. Прежде всего это вопросы налогообложения.

«При пополнении ИПС добровольными взносами в свою пользу вкладчик имеет право на налоговый вычет в размере суммы внесенных взносов, если предоставит своему работодателю копию договора и документ, подтверждающий уплату добровольных пенсионных взносов. Однако в случае перечисления добровольных взносов в пользу третьих лиц налоговый вычет законом не предусмотрен. Подоходный налог с добровольных пенсионных взносов вкладчик также будет оплачивать при получении выплат своих накоплений», — говорит она.

Также нужно отметить отсутствие государственной гарантии сохранности добровольных пенсионных накоплений, отсутствие выбора инвестиционного портфеля и управляющей компании, отсутствие возможности досрочного изъятия сформированных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов и другие факторы.

Сейчас ЕНПФ начал работу над повышением конкурентоспособности добровольных пенсионных планов. С учетом международного опыта разрабатываются предложения по налоговым и другим формам стимулирования интереса среди населения к формированию добровольных пенсионных накоплений.

Среди этих предложений: введение корпоративных добровольных пенсионных планов, полностью либо частично спонсируемых работодателем; предоставление налоговых льгот в части удержания ИПН с сумм пенсионных выплат за счет добровольных взносов; предоставление индивидуального выбора в части инвестирования этих накоплений; отмена банковских комиссий при перечислении добровольных средств на счет в ЕНПФ; повышение культуры пенсионного планирования. Также надо повышать осведомленность казахстанцев о добровольных накоплениях.

В новой стратегии развития АО «ЕНПФ» поставлена цель — увеличить к концу 2021 года количество счетов с добровольными накоплениями на 15% от уровня начала 2017 года.

Можно ли говорить о возобновлении экономического роста в стране с точки зрения динамики поступления пенсионных взносов в ЕНПФ?

«Мы постоянно изучаем динамику поступления пенсионных взносов в целом и в разрезе областей, категорий вкладчиков. В целом количество пенсионных счетов коррелирует с данными по экономически активному населению, но есть отдельные регионы, где не все работающее население регулярно и в полном объеме участвует в накопительной пенсионной системе. Анализируя размер среднемесячных взносов за последние годы, можно сказать, что они сопоставимы с размером средней заработной платы», — говорит глава ЕНПФ.

К примеру, в 2016 году средний взнос составлял 14 тыс. тенге при средней заработной плате по стране 142 тыс. 898 тенге, в 2017 году среднемесячные взносы увеличились до 15 тыс. тенге, а зарплата составила 149 тыс. 663 тенге. На этих цифрах мы наглядно видим соотношение поступления взносов и такого экономического показателя, как номинальный рост заработной платы.

Николай Дрозд