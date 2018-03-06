Казахстанец устроил пьяный дебош в самолете

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины.

Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Казахстана, устроившего пьяный дебош в самолете, сообщает Zakon.kz.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, нарушившего общественный порядок на воздушном судне. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте).

"Установлено, что в период времени с 19 февраля 2018 года по 20 февраля 2018 года гражданин Республики Казахстан, являясь пассажиром авиарейса авиакомпании «Азур эйр», совершавшего перелет по маршруту «Екатеринбург – Пхукет», находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна во время полета, ругался нецензурной бранью, вступал в конфликт с пассажирами и бортпроводниками, не реагировал на замечания членов экипажа и пассажиров воздушного судна, вызывая, тем самым, у последних беспокойство и опасения за безопасность", - говорится в сообщении.

Следственный комитет России предостерегает граждан от любых действий, направленных на нарушение общественного порядка на борту воздушного судна. В последнее время участились случаи недопустимого поведения так называемых авиадебоширов: подчас авидебоширы выбирают своими жертвами сотрудников авиакомпаний и полиции - подобным поведением можно вызвать серьезные нарушения безопасности на борту самолета. С целью предотвращения возможных трагедий Следственный комитет России будет продолжать принципиально реагировать на все случаи неправомерного поведения граждан, провоцирующих нарушение правил безопасности на борту воздушного судна.

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