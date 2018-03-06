Данэлия Тулешова: Я сама буду решать, кем я буду

Юная исполнительницы считает, что творчество - это не деньги.

Победительницы украинского шоу "Голос. Дiти" Данэлия Тулешова вместе с мамой Еленой рассказала в передаче "Камертон" Темирлана Тулегенова на радио "Медиаметрикс Казахстан" о себе, своих песнях и о планах на будущее, передает Zakon.kz.

О таланте и профессионалах

Данэлия: «Я пою, потому что мне это нравится. Талант есть у каждого, но его надо развивать. Я обычный человек, просто меня мама отдала на занятия (…) Я не считаю себя профессионалом. Когда были слепые прослушивания на "Голос Дiти" меня спросили, как ты поешь. Я не знала, что ответить. Как чувствую, так и пою (…) Профессиональный певец это тот человек, у которого отработана техника. Даже если на сцене плохая аппаратура, он все равно сделает так, что все рот откроют от его пения. Он всегда сможет выкрутиться из сложной ситуации на сцене».

О фонограмме

Данэлия: «Если ты поешь под фонограмму, это не честно по отношению к зрителям. Их нужно уважать, они приходят на твой концерт, стоят, слушают. Поэтому петь под фонограмму мне бы не хотелось никогда».

О песнях

Данэлия: «Я чаще всего пою песни на английском. Они все взрослые. Я, конечно, смотрю на текст песни, но для меня важнее мелодия».

Мама Данэлии: «Если ей нравится мелодия и как это исполняется, то текст рассматривается. Если он (текст) позволяет ей это исполнять, то песня берется. Решение петь или не петь эту песню принимает сама Данэлия. Репертуар также всегда обсуждается с педагогом Натальей Чураковой, которая говорит, какая песня подходит ей».

Мама по большей части отвечает за внешний вид, костюм.

Об учебе и одноклассниках

Мама Данэлии: «Я всегда была против пения. Данэлия сама выбрала. Моя мечта только дать детям образование. Это, наверное, многих обидит музыкантов, но я против, чтобы «поющие трусы» были на сцене. Этого сейчас много, пусть дочь знает».

У мамы и дочери была договоренность - хочешь петь – нужно учиться.

Данэлия: «Для меня самое главное - это учеба. Я делаю все задания, пытаюсь быть лучшей, учиться на пятерки. Одноклассники во всем меня поддерживают, не завидуют. Где хочу учиться по окончанию школы, не знаю. Меня обижали в начальной школе, но сейчас мне очень повезло с классом. Как ты относишься к человеку, так и он будет к тебе относиться. Я отношусь ко всем очень хорошо. У меня есть самая лучшая подруга Алтынай. Она как ангелочек, спустившийся с неба. Мне очень с ней повезло, я ее обожаю».

О будущей профессии

Данэлия: «В садике мы записывали ролик о том, кто кем хочет стать. Все мои подруги сказали, что хотят быть певицами. Повторяться мне не хотелось и я сказала, что хочу стать официанткой. Надо мной потом все смеялись, а мне было обидно за эту профессию. Потом я захотела стать танцовщицей спортивных бальных танцев. Потом уже захотелось стать певицей. Начала ходить на групповые занятия. А может быть, я визажистом пойду, мне это нравится».

О деньгах

Данэлия: «Творчество - это не деньги. Если меня будут много возить на интервью и концерты, то это мне уже не будет нравиться. Если ты занимаешься музыкой, то ты должен заниматься музыкой. Я для себя пою. Это мое решение, что я буду петь и чем вообще заниматься. Я сама буду решать, кем я буду».

Мама Данэлии: «Я не могу на неё давить. Я не сумасшедшая мать, чтобы зарабатывать и считать ребенка звездой. Данелия да, зарабатывает какие-то деньги, но мы против того, чтобы она выступала на тоях и свадьбах. У нас много предложений. Какие-то мы рассматриваем, сомневаемся. Вообще очень трепетно относимся к контрактам. Данелия еще ребенок и ее подо что-то подписывать, чтобы она была кому-то обязана в таком возрасте, мне бы не хотелось. Она сама должна решать, что она хочет. Мы от многого отказываемся, чтобы она не потеряла интерес к пению».

О популярности

Данэлия: «Крутая жизнь - это не популярность или слава. Это большая, дружная семья и люди, которые тебя окружают. Для меня популярность - это одна из составляющих моего труда. Если хорошо работать, то когда-то к тебе придет уважение и популярность».

О творческих планах

Данэлия: «У меня уже сбылась мечта спеть с Димашем и Монатиком на одной сцене. Но я хочу еще спеть с Бейонсе и Дженнифер Лопес. Мечта еще поехать в США. Мне даже сон снился об этом».

О мальчиках

Мама Данэлии: «Нет у нее никого мальчика, какой мальчик в 11 лет!?».

Данэлия: «Вот с этой мамой, какие мальчики, даже в 18 лет (смеется). Есть параметры - он должен быть умным, меня уважать и любить, детей любить, работать усердно и быть красивым. Но это в последнюю очередь».

В конце интервью Данэлия пожелала всем казахстанцам любви и благополучия.

«Самое главное, чтобы мама и папа любили и уважали друг друга. Любили нас, своих детей. Будьте добрее по отношениям к своим родственникам. Уважайте каждого, кто поучаствовал в вашей жизни», - сказала она.

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