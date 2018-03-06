Bentley представил свой первый серийный гибрид

Для британского автопроизводителя это первая серийная модель с таким типом привода.

Плагин-гибридная модификация внедорожника Bentley Bentayga, анонсированная еще в начале прошлого года, официально дебютировала на моторшоу в Женеве. Для британского автопроизводителя это первая серийная модель с таким типом привода.

Технические характеристики Bentayga Hybrid «Бентли» раскрыл лишь частично. Так, гибрид получил некий 3,0-литровый бензиновый турбомотор V6 нового поколения и «высокотехнологичный электродвигатель». Мощность силовой установки остается тайной – как и емкость батареи, заряда которой должно хватать на 50 с лишним километров по европейскому циклу NEDC (по нашему опыту, это километров 35 в реальных условиях вождения).

Привод работает в трех режимах: EV Drive (только электротяга), Hybrid Mode (гибридный режим) и Hold Mode (поддержание заряда батареи). Для переключения между этими режимами в салоне имеется селектор – он установлен вместо клавиши «старт-стоп». Выбранный режим и частота вращения ДВС отображаются на приборе, заменившем традиционный тахометр, а индикатор заряда батареи расположился там, где у обычных Bentayga находится индикатор температуры охлаждающей жидкости.

Bentley Bentayga Hybrid можно зарядить от «промышленной электросети» за 2,5 часа, при этом обычная домашняя зарядка занимает 7,5 часа. Знаменитый дизайнер Филипп Старк разработал специально для этой модели роскошную док-станцию из экологичных материалов – Stark Power Dock.

Bentayga Hybrid – это уже четвертая версия внедорожника Bentley – после Bentayga W12, Bentayga V8 Diesel и новейшего Bentayga V8, также демонстрируемого сейчас в Женеве. Подключаемый гибрид станет доступен для заказа во второй половине года, причем лишь на рынках избранных стран, перечень которых пока не раскрыт.

Текст: Александр Орехов

Via cartimes

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