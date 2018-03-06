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В Индии 30 человек погибли по дороге на свадьбу

Водитель не справился с управлением из-за усталости.

Фото : 6 марта 2018, 14:43

В Индии в результате ДТП c грузовиком, в котором находились гости, ехавшие на свадьбу, погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом РБК сообщает со ссылкой на Indian Express​.

ЧП произошло в штате Гуджарат на западе страны. ​Как отмечается в сообщении, грузовик упал с моста.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Как полагают в полиции, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением из-за усталости. В правоохранительных органах отметили, что машина упала с шестиметровой высоты.


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