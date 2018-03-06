В Индии 30 человек погибли по дороге на свадьбу
Водитель не справился с управлением из-за усталости.
Фото : 6 марта 2018, 14:43
В Индии в результате ДТП c грузовиком, в котором находились гости, ехавшие на свадьбу, погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом РБК сообщает со ссылкой на Indian Express.
ЧП произошло в штате Гуджарат на западе страны. Как отмечается в сообщении, грузовик упал с моста.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Как полагают в полиции, ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением из-за усталости. В правоохранительных органах отметили, что машина упала с шестиметровой высоты.
Over 20 people dead after a truck they were travelling in fell into a drain in Gujarat's Bhavnagar pic.twitter.com/0SUi6HeRr0— ANI (@ANI) 6 марта 2018 г.
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