В Нацбанке не ожидали быстрого замедления годовой инфляции

С начала 2018 года годовая инфляция замедляется более быстрыми, чем ожидал Национальный Банк, темпами и в феврале достигла 6,5%. Об этом на встрече с представителями экспертного сообщества рассказал директор Департамента исследований и статистики Нацбанка Виталий Тутушкин, передает Zakon.kz. На очередной встрече были обсуждены вопросы денежно-кредитной политики регулятора, ситуации на денежном и валютном рынках, а также решение финансового регулятора по снижению уровня базовой ставки с 9,75% до 9,5%.

Тутушкин пояснил, что такая динамика была обусловлена ослаблением внешнего инфляционного фона и ростом совокупного предложения на внутреннем рынке.

«Низкий уровень инфляции в странах - торговых партнерах способствует снижению цен импортных товаров. Кроме того, на фоне сохранения отрицательной динамики реальных денежных доходов населения восстановление внутреннего потребления происходит медленными темпами, что, в свою очередь, оказывает дезинфляционное давление на потребительские цены», - пояснил В. Тутушкин.

Он также сообщил, что годовая инфляция продолжает замедляться внутри целевого коридора на 2018 год.

«Инфляционные ожидания демонстрируют тенденцию на снижение. На краткосрочном горизонте существуют риски выхода годовой инфляции за нижнюю границу коридора 5-7%, однако в среднесрочном периоде инфляция закрепится внутри нового целевого коридора 4-6% на 2019 год. Учитывая благоприятные тенденции и позитивные оценки в отношении перспектив развития ситуации на внешних рынках и в странах - торговых партнерах, а также ожидания по сохранению роста экономики Казахстана в 2018-2019 годах, в 2018 году Национальный Банк продолжит политику постепенного снижения базовой ставки, обеспечивая при этом сохранение нейтральных денежно-кредитных условий», - прокомментировал В. Тутушкин.

Также представитель НБ РК отметил, что удорожание отдельных компонентов инфляции отражает краткосрочную корректировку в ответ на шоки предыдущего года на рынке энергоносителей. Базовая инфляция без учета волатильных составляющих (плодоовощная продукция, энергоносители, регулируемые услуги) в январе продолжила понижательную динамику, снизившись до 6,1%.

По словам В. Тутушкина, характер инфляционных рисков в текущем году сменился с повышательного (риск превышения верхней границы целевого коридора) на понижательный. По оценке Национального Банка, в 4 квартале 2018 года инфляция может составить менее 5% (ниже нижней границы целевого коридора) на фоне слабого внутреннего потребительского спроса и при отсутствии шоков на отдельных товарных рынках. Однако ожидаемое на фоне низкой инфляции восстановление доходов населения обеспечит достижение нового целевого коридора 4-6% на 2019 год.

«На фоне наблюдаемых дезинфляционных процессов в экономике инфляционные ожидания сохраняют понижательный тренд. Согласно результатам опроса населения, в январе 2018 года оценка ожидаемой на год вперед инфляции снизилась до 6,6% в сравнении с пиковым значением 7,7% в ноябре 2017 года. Доля респондентов, считающих, что за прошедший год цены на товары росли быстрее, чем раньше, с начала года снизилась с 52,1% до 47%, что свидетельствует о продолжающемся улучшении восприятия населением инфляции», - рассказал В. Тутушкин и добавил, что экономическая активность в текущем году продолжает уверенный рост.

В заключение своего выступления представитель финрегулятора рассказал, что на фоне замедления инфляции и постепенного выхода экономики на траекторию устойчивого роста денежно-кредитные условия продолжают стремиться к нейтральности: «Политика по дальнейшему снижению базовой ставки обеспечит соответствие будущего уровня инфляции среднесрочному целевому коридору и достижению цели в 4% к 2020 году, несмотря на наличие рисков более быстрого снижения инфляции в 2018 году, поскольку они носят ограниченный и краткосрочный характер».

В свою очередь, директор Департамента монетарных операций НБРК Алия Молдабекова прокомментировала ситуацию на валютном и денежном рынках страны.

«Ситуация на внутреннем валютном характеризуется сбалансированностью спроса и предложения иностранной валюты. Динамика внешних фундаментальных факторов достаточно благоприятная. На денежном рынке сохраняется структурный профицит ликвидности тенге».

После презентации представители Национального Банка ответили на вопросы экспертов, которые отметили важность проведения подобных встреч.

Напомним, встреча с экспертами проводится Национальным Банком Казахстана на регулярной основе в рамках политики активных коммуникаций финансового регулятора с рынком и общественностью.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 16 апреля 2018 года в 17:00 по времени Астаны.