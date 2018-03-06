В Шри-Ланке введен режим ЧП из-за столкновений буддистов и мусульман

Это сделано, чтобы предотвратить распространение межобщинных беспорядков на другие регионы страны.

Власти Шри-Ланки ввели во вторник режим чрезвычайного положения на всей территории страны на 10 дней в связи со столкновениями между буддистами и мусульманами в районе Канди в Центральной провинции, передает ТАСС.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Шри-Ланки, министр спорта Даясири Джаясекара.

"На специальном заседании кабинета министров было принято решение объявить чрезвычайное положение сроком на 10 дней для предотвращения распространения межобщинных беспорядков на другие части страны, - приводит его слова агентство Reuters. - Было также принято решение принять жесткие меры против людей, которые призывают к насилию через Facebook.

Власти Шри-Ланки в понедельник направили воинские части и дополнительные сил полиции в округ Канди для предотвращения межобщинных столкновений. Это произошло после того, как в этом регионе подожгли магазин, принадлежащий мусульманину.

Напряженность между представителями общин буддистов, составляющих большинство населения Шри-Ланки (около 70%), и мусульман (около 10% населения) нарастала в стране на протяжении последнего года. Некоторые фундаменталистские буддистские организации обвиняют мусульман в том, что они якобы насильно заставляют иноверцев переходить в свою религию, а также в том, что они якобы оскверняют буддистские археологические памятники.

Некоторые буддисты также протестуют против прибытия в Шри-Ланку беженцев-мусульман из Мьянмы, где в последнее время вспыхнул вооруженный конфликт на почве противостояния буддистской и мусульманской общин.

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