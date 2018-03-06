Преимущества применения процедуры медиации

На протяжении всей своей жизни каждый человек сталкивается с конфликтными ситуациями. Независимо от нашего желания жить без конфликтов, конфликты - это реальность, которая существует в жизни человека и в общественном развитии. Как остро подметил профессор, адвокат с более чем тридцатилетним опытом практической психологии, Чарльз Ликсон в своей книге «Конфликт. Семь шагов к миру»: «Конфликты - это норма жизни. Если в Вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли у Вас пульс».

Некоторые достаточно несерьезные конфликты легко разрешаемы. Однако другие, более значительные, требуют применения стратегии для их успешного разрешения либо, в противном случае, они способны привести к натянутости отношений, вызвать неприязнь.

Что же делает человек, когда воспринимает ситуацию как конфликтную? Чаще всего он идет отстаивать или восстанавливать свои нарушенные права в суд. Но оказавшись в суде и пройдя все инстанции, человек не всегда удовлетворен принятыми решениями. Вот такое описание впечатлений о конфликте (споре) и его последствиях дала будущий медиатор в своем эссе при поступлении на обучение: «В процессе своей деятельности я иногда сталкивалась с ситуациями и внутри коллектива и в отношениях с покупателями и поставщиками, когда возникал период непонимания, отстаивание своих позиций противоборствующих сторон. Худо-бедно мы разрешали эти споры, используя свой жизненный опыт, ошибаясь, исправляя ошибки. В тот период я воспринимала подобные ситуации, как нечто, выходящее за рамки разумного, порой было непонятно, почему же так трудно в разрешении возникающих споров, что судебные разбирательства не дают удовлетворения от принятого решения, даже если это решение в нашу пользу».

Как же быть в таких случаях?

Наше государство проявило заботу о своих гражданах и законодательно закрепило альтернативные способы разрешения споров, одним из которых является медиация. Таким образом, 28 января 2011 г. принят Закон Республики Казахстан «О медиации», который был введен в действие 5 августа 2011 г.

Что же такое медиация?

Медиация (от лат. medius , который имеет несколько значений, из них: 1)находящийся посреди, средний;… 6) беспристрастный, нейтральный;…..9) посредничающий, выступающий посредником;…) - процедура урегулирования спора (конфликта) между сторонами при содействии медиатора (медиаторов) в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному согласию сторон. Медиатор (от лат. mediator ) - посредник.

Использование посредников для разрешения споров «не является изобретением последнего времени, данная практика имеет глубокие исторические и культурные корни. По предположению исследователей подобное урегулирование конфликтов предшествовало государственному правосудию и возникло с появлением общества, в котором разрешение социальных конфликтов возлагалось на наиболее уважаемых членов общины».

Медиация в её современном понимании стала развиваться во второй половине XX столетия, прежде всего, в странах англо-саксонского права — США, Австралии, Великобритании, после чего начала распространяться и в Европе. Первые попытки применения медиации, как правило, касались разрешения споров в сфере семейных отношений. Впоследствии медиация получила признание при разрешении широкого спектра конфликтов и споров, начиная от конфликтов в местных сообществах и заканчивая сложными многосторонними конфликтами в коммерческой и публичной сфере.

Каковы преимущества применения процедуры медиации?

Важные принципы, соблюдение которых позволяют проводить медиацию, - это добровольное участие Сторон в процедуре медиации, соблюдение равноправия Сторон, конфиденциальность процедуры медиации, независимость и беспристрастность медиатора, недопустимость вмешательства в процедуру медиации.

В качестве положительных моментов медиации следует отметить экономию временны́х, материальных и моральных ресурсов. Рассмотрим каждый ресурс по отдельности, время: всей процедуре медиации отводится не более 30 дней, в случае необходимости по совместному письменному уведомлению Сторон срок проведения медиации может быть продлен Сторонами еще дополнительно до 30 дней. Материальные ресурсы: 1) в рамках внесудебной медиации нет необходимости оплачивать государственную пошлину; 2) в рамках судебной медиации после подписания Сторонами соглашения об урегулировании спора (конфликта) и его утверждения судом уплаченная государственная пошлина подлежит возврату плательщику; 3) нет необходимости в дорогостоящих услугах адвокатов. Моральные ресурсы : это здоровье (нервы) участников процедуры медиации, так как медиатор имеет в своем арсенале навыки разрешения конфликтов, навыки посредничества и помогает Сторонам найти способы преодоления различий между ними, помочь им совместно выработать разумное и прочное решение, основанное на взаимном признании и уважении.

Как известно, суд разрешает дело только в пределах заявленных истцом требований. В отличие от судебного разбирательства в течение одной медиации можно разрешить множество разногласий. Так, например, бывшая супруга обратилась в суд с иском о признании недействительной сделки по передаче бывшим супругом квартиры, признанной ранее совместно нажитым имуществом супругов, третьему лицу без согласия бывшей супруги. Стороны после разъяснения судьей их права разрешить спор в порядке медиации решили прибегнуть к процедуре медиации. В результате медиации были достигнуты договоренности:

-по содержанию их совместных детей;

-по алиментам;

-как будет происходить общение с родителем, не проживающим с детьми, и родственниками разведенных родителей;

-как будет происходить обмен информацией о процессе обучения детей, о состоянии их здоровья и об их незапланированных важных потребностях;

-условия продажи совместно нажитого имущества и распределения средств, полученных от этой продажи;

-действия Сторон до продажи совместно нажитого имущества;

-предусмотрены санкции на случай неисполнении или ненадлежащего исполнения Сторонами договоренностей. Эти санкции имеют бо́льшую нагрузку, чем основные договоренности, чтобы было выгодно исполнять именно договоренности, не доводя до санкций.

Все договоренности являются реальными и исполнимыми. В процессе медиации стороны восстановили нормальное общение.

Все договоренности были закреплены в Соглашении об урегулировании спора (конфликта). Суд вынес определение, которым утвердил Соглашение и одновременно прекратил производство по делу.

С этической точки зрения медиация заставляет людей принять на себя ответственность за собственное поведение. Успешная медиация укрепляет связи между людьми, открывая их для общения друг с другом и восстанавливая утраченное доверие. Медиация учит извлекать уроки из своего личного опыта и отыскивать решения для своих проблем. Это, в свою очередь, формирует у индивидов и у общества в целом способность к сотрудничеству и выходу из затруднений.

Судья Алматинского районного суда г. Астаны

Койшибаева С.А.