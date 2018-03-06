Electronic Arts выпустит Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 в этом году

Electronic Arts работает над продолжением серии шутеров Plants vs. Zombies: Garden Warfare.

В описании нового комикса Plants vs. Zombies: Garden Warfare Volume 2 на Amazon от издательства Dark Horse, который поступит в продажу 25 сентября 2018 года, фигурирует Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3, сообщает 3dnews.ru.

Во втором томе комикса от Пола Тобина (Paul Tobin) по серии Plants vs. Zombies: Garden Warfare зомби поставили на колени Нейта, Патрис и их бесстрашные растения. Однако надежда ещё не потеряна — на помощь Нейборвиллю приходит новый герой. В описании указано, что произведение является сюжетным мостиком между PvZ: GW2 и PvZ: GW3.

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 пока не была официально анонсирована, но в 2017 году Electronic Arts ответила поклонникам следующее: «на данный момент нет никаких заявлений, касающихся [PvZ: GW3]».

Премьера Plants vs. Zombies: Garden Warfare состоялась в феврале 2014 года, а спустя ещё два года вышел её сиквел. Сейчас на дворе 2018-й — самое время для третьей части. Если издатель и правда собирается анонсировать игру, это произойдёт, вероятно, в ходе игровой выставки E3 2018, по случаю которой Electronic Arts проведёт мероприятие EA Play. Но стоит учитывать, что иногда магазины делают ошибки в описании к товарам, и это может быть одна из них.

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