Volkswagen показал большой автономный электроседан

На сей раз это полноразмерный седан I.D. VIZZION, которому производитель отводит роль флагмана в будущем семействе.

На автосалоне в Женеве Volkswagen представил очередной, уже четвертый электрический концепт из линейки I.D. На сей раз это полноразмерный седан I.D. VIZZION, которому производитель отводит роль флагмана в будущем семействе.

С точки зрения дизайна I.D. VIZZION близок к хетчбэку I.D., минивэну I.D. BUZZ и кроссоверу I.D. CROZZ, но есть одно принципиальное отличие – если предыдущие концепты, будучи подготовленными к полностью автономному вождению, все-таки имели руль, то в седане все традиционные органы управления отсутствуют: пассажиры «общаются» с искусственным интеллектом электромобиля, используя средства дополненной реальности и голосовые команды. Тем не менее, это не шоу-кар, а предвестник товарной модели, которая появится уже в 2022 году – вместе с I.D. BUZZ. Просто у серийного I.D. VIZZION все-таки будет рулевое колесо. Инновации же компания станет внедрять постепенно: по оценке производителя, полностью автономное вождение может быть реализовано к 2025 году, а управление всеми функциями с помощью виртуальных элементов – к 2030-му.

Как и I.D. CROZZ, I.D. VIZZION получил 75-киловаттный передний и 150-киловаттный задний электромоторы. Совокупная отдача системы составляет 225 киловатт или 306 л.с. Емкость литий-ионной батареи увеличили с 81 до 111 киловатт-часов – это больше, чем у топовых Tesla. Полного заряда должно хватать на 650 километров по циклу NEDC.

Все концепты I.D. базируются на модульной архитектуре MEB, спроектированной специально для электрокаров. Ее отличительная особенность – короткие свесы при большой колесной базе, внутри которой расположена батарея. В Volkswagen особенно подчеркивают, что I.D. VIZZION, относясь к классу пятиметровых седанов, предлагает гораздо больше внутреннего пространства именно благодаря этой платформе.

К 2025 году Volkswagen планирует ежегодно продавать около 1 миллиона электромобилей. Первые модели линейки I.D. – хетчбэк и кроссовер – поступят в продажу в 2020-м.

Текст: Александр Орехов

Via livecars

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