Назначение в акимате города Атырау
Руководителем городского отдела сельского хозяйства назначен Саден Сакенович Лукпанов.
Как сообщает пресс-служба акимата города Атырау, Саден Лукпанов родился в 1959 году. В 1985 году окончил Алматинский зоотехнический ветеринарный институт по специальности «Ветеринарный врач». С 1995 года - на государственной службе. С 2016 года до сегодняшнего назначения работал акимом Кенозекского округа.
Еламан Жусанов
6 марта 2018, 15:23
Источник, интернет-ресурс: Информационный ресурс Атырауской области «ATPress»
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