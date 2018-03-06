Назначение в акимате города Атырау

Руководителем городского отдела сельского хозяйства назначен Саден Сакенович Лукпанов.

Как сообщает пресс-служба акимата города Атырау, Саден Лукпанов родился в 1959 году. В 1985 году окончил Алматинский зоотехнический ветеринарный институт по специальности «Ветеринарный врач». С 1995 года - на государственной службе. С 2016 года до сегодняшнего назначения работал акимом Кенозекского округа.

Еламан Жусанов