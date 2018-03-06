В Узбекистане начнут регулировать проведение свадеб

Документ, регулирующий проведение свадеб, будет носить рекомендательный характер.

В Узбекистане появится документ, который будет регулировать проведение свадебных торжеств и других мероприятий, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

После недавней критики президента Шавката Мирзиёева по поводу проведения пышных свадеб и посещения их чиновники ряд министерств, ведомств, парламент, а также общественные организации взялись за разработку соответствующего документа в этом направлении.

"Фонды "Нуроний" и "Махалля" уже приняли обращение по поводу упорядочения свадебных и других торжественных мероприятий. Сегодня на организацию подобных вечеров у людей уходит много денег, что приводит к расточительности. Мы видим опыт других стран и народов, которые проводят такие мероприятия скромно, малобюджетно", — заявил Sputnik генеральный директор Узбекского агентства печати и информации (УзАПИ) Лазиз Тангриев в рамках круглого стола в Ташкенте.

По его мнению, нанимаемый кортеж машин, съемка lovestory, приглашенные гости в количестве 500-600 человек — все это делает свадьбу весьма дорогим мероприятием, доступным не для каждого. Однако, глядя на других, никто не хочет отставать. Люди начинают влезать в долги, берут кредиты, даже уезжают на заработки, чтобы женить сына или выдать замуж дочь.

"Если у кого-то есть много денег, почему бы, допустим, не купить книг и не подарить школе. То есть надо приносить пользу государству и людям, вместо того, чтобы заниматься расточительством. Президент высказал свое мнение по этому поводу, Сенат будет рассматривать и принимать соответствующий документ. А сейчас идет обсуждение и сбор предложений, активно задействована общественность", — пояснил чиновник.

При этом он подчеркнул, что никто не говорит здесь о каком-либо запрете, речь идет об упорядочивании этих мероприятий. По итогам данной работы планируется принять документ рекомендательного характера, каких-либо жестких рамок не будет. Решение должно устроить всех, то есть будет найдена золотая середина. Тангриев также не исключил возможности появления закона, как например, в соседнем Таджикистане, регулирующего эту сферу.

Еще одна проблема касательно торжеств и свадеб в Узбекистане, заметил глава УзАПИ, выливается в воспитание молодежи.

"Нередко случается так, что на свадьбе, где присутствуют молодежь и люди более старшего возраста, пьют водку. Какой пример мы подаем подрастающему поколению. Разве так воспитывают родители своих детей?", — задается вопросом Лазиз Тангриев.

Поэтому, считает он, принимаемый документ должен быть направлен на решение целого комплекса вопросов.

"Мы должны прийти к единому мнению, чтобы простому человеку было доступно провести свадьбу или другое подобного рода торжество. Это избавит нас от социального расслоения. Вспомните, раньше у нас такого не было. Если посмотреть на наших предков, все проводилось в пределах разумного", — заключил собеседник.

Отметим, что на сегодняшний день УзАПИ разработало медиаплан для государственных и негосударственных СМИ. Согласно ему, в течение марта агентство рекомендует 10 телеканалам и порядка 20 печатным и интернет-изданиям подготовить несколько передач и материалов разъяснительного характера по данным вопросам.

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