Правила разработаны в соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 388 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и определяют порядок представления заключения должностного лица уполномоченного органа в сфере гражданской авиации, участвующего в проведении тематической проверки по подтверждению достоверности сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных к возврату, подтверждающего факт осуществления рейса воздушным судном иностранной авиакомпании и количество реализованных горюче-смазочных материалов (в разрезе авиакомпаний).

Органы государственных доходов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала тематической проверки запрашивают у уполномоченного органа в сфере гражданской авиации предложения по кандидатуре представителя для участия в проведении тематической проверки.

Уполномоченный орган в сфере гражданской авиации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставляет кандидатуру представителя для участия в проведении тематической проверки.

Должностное лицо уполномоченного органа в сфере гражданской авиации, участвующее в проведении тематической проверки, обеспечивает представление заключения о факте осуществления рейса воздушным судном иностранной авиакомпании и количестве реализованных аэропортом горюче-смазочных материалов (далее - заключение) по форме утвержденной уполномоченным органом.

Заключение представляется должностному лицу органа государственных доходов, являющемуся участником налоговой проверки, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса.

Заключение подписывается должностным лицом уполномоченного органа в сфере гражданской авиации.