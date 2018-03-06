Противостояние на ринге вышло из-под контроля в ЮКО

6 марта 2018, 15:35

Виновницу исключили за неспортивное поведение.

На чемпионате по боксу в Шымкенте спортивное противостояние перешло в личное, сообщается на сайте Ernur.kz.

Обмениваясь ударами, одна из девочек потеряла контроль, скинула шлем и пошла в яростную атаку. Судья разнял девушек.

Позже виновницу потасовки исключили из соревнований за неспортивное поведение.


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