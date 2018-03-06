Противостояние на ринге вышло из-под контроля в ЮКО

На чемпионате по боксу в Шымкенте спортивное противостояние перешло в личное, сообщается на сайте Ernur.kz.

Обмениваясь ударами, одна из девочек потеряла контроль, скинула шлем и пошла в яростную атаку. Судья разнял девушек.

Позже виновницу потасовки исключили из соревнований за неспортивное поведение.