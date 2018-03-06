Уполномоченный по правам человека в РК ответил на обращение Омбудсмена Кыргызстана о соблюдении прав следственно-арестованных граждан Кыргыской Республики

В соответствии с официальным запросом Омбудсмена Кыргызской Республики Кубатбека Оторбаева, Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров направил ответ, в котором подробно изложена информация об условиях пребывания и обеспечении прав граждан Кыргызстана Д. Асылбек уулу, Ч. Абакирова и У. Мурадилова, содержащихся по решению суда в учреждении ЛА-155/1 ДУИС по г. Алматы.

В связи с вышеупомянутым запросом, в Генеральную прокуратуру РК было направлено соответствующее обращение, на основании которого специальной группой прокурорских работников проведена проверка условий содержания указанных лиц.

По результатам проверки надзорный орган проинформировал Омбудсмена РК об отсутствии фактов несоблюдения в указанном учреждении каких-либо прав граждан Кыргызстана.

По данным Генеральной прокуратуры, со стороны следственно-арестованных лиц в ходе бесед с ними жалоб на применение в их отношении пыток или иных противоправных мер воздействия не поступило, телесные повреждения при их осмотре не обнаружены.

Помещения, где содержатся следственно-арестованные, соответствуют санитарно-гигиеническим и социально-бытовым условиям согласно общепризнанным минимальным стандартным правилам обращения с заключенными.

По прибытии в учреждение указанные граждане Кыргызстана в установленном порядке прошли медицинский осмотр. Состояние их здоровья находится под постоянным контролем медицинских работников.

Также сообщено, что граждане Кыргызстана обеспечены доступом к юридической помощи - по расследуемому уголовному делу защита осуществляется нанятыми ими адвокатами.

Состоялась их встреча с сотрудниками консульской службы Посольства КР в РК, в ходе которой жалоб и заявлений не имелось.

Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в РК