В Кыргызстане проходит масштабная антикоррупционная операция

Отдельные юридические лица предоставляют в налоговые органы ложные отчетные сведения о переплате НДС.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках возбужденного уголовного дела № 082-17-1107 проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по пресечению коррупционной схемы незаконного вывода и хищения бюджетных средств, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт ГКНБ КР.

Как отмечается в сообщении, данная схема заключается в том, что отдельные юридические лица предоставляют в налоговые органы ложные отчетные сведения о переплате НДС, образовавшегося при импорте товаров из КНР. Фактически же товары, по которым якобы были образованы переплаты по НДС, принадлежат предпринимателям крупных торгово-рыночных комплексов, которые в полном объеме выплачивают все таможенные и налоговые платежи при заказе и доставке своих товаров.

"Однако, согласно коррупционной схеме отработанной при участии должностных лиц фискальных и контролирующих органов, в частности ГНС, ГТС, Министерства Экономики КР и др., поставка данных товаров оформляется на аффилированных с должностными лицами компании, которые в свою очередь, отражают в своих отчетах НДС на импорт как собственные платежи. И в последующем осуществляет незаконный возврат в свой адрес суммы НДС из государственного бюджета", - говорится в сообщении комитета.

Предварительно установленный ущерб нанесенный государству только за 2016-2018 г.г. составил 217 млн. сомов (более одного миллиарда тенге) в виде необоснованного возмещения из бюджета НДС в адрес данных юридических лиц.

В этой связи, в целях документального закрепления механизма реализации данной преступной схемы, установления степени участия в ней должностных и иных лиц, в настоящее время проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия, в том числе в зданиях таможенных и налоговых органах.

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