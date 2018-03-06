Facebook и YouTube доминируют среди социальных медиа в США

Согласно недавно опубликованному отчёту организации Pew ResearchCenter по результатам последнего исследования по использованию Интернета и социальных сетей среди американцев, Facebook и YouTube остаются лидерами в США в плане потребления социальных медиа.

Pew ResearchCenter сообщает, что 68 % всех американцев пользуются Facebook, из них три четверти ежедневно посещают сайт этой социальной сети. Среди тех, кому не исполнилось 65 лет, Facebook является довольно универсальной платформой, сообщает 3dnews.ru.

Сайтом YouTube пользуется порядка 74 % взрослого населения США. Если же говорить о возрастной категории 18–24 года, то этот показатель здесь ещё выше. 94 % пользователей из этой категории говорят, что регулярно посещают YouTube с помощью своих компьютеров или смартфонов.

Более молодые люди в целом чаще пользуются социальными сетями, чем старшее поколение. Из тех, кто в возрасте от 18 до 29 лет, 88 % пользуется какой-нибудь формой социальных сетей, хотя есть и различия. Тем, кто в возрасте 18—24 года, нравится Snapchat (мобильное приложение обмена сообщениями с прикреплёнными фото и видео) — 78 % респондентов этой категории заявили, что пользуются сервисом. Если же взять возрастную категорию между 25 и 29 годами, то приверженцев Snapchat уже гораздо меньше — 54 %. Сервисы Instagram и Twitter имеют одинаковые рейтинги, хотя общее число американцев, которые используют Twitter, немного выросло за последнее время.

Возраст — не единственный фактор, который берётся к учёту при определении популярности платформы социальных сетей. Например, платформа Pinterest гораздо более популярна среди женщин — ею пользуется 41 % женщин и 16 % мужчин. А социальную сеть LinkedIn посещает больше выпускников колледжей, чем окончивших среднюю школу — 50 % против 9 %.

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