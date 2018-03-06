В Индии отец отрубил сыну руку, пытаясь "излечить" его от порнозависимости

Врачи полагают, что пришить молодому человеку отрубленную конечность и восстановить ее двигательные функции уже вряд ли удастся.

Полиция индийского города Хайдарабад (штат Телангана) арестовала мужчину, отрубившего кисть руки своему 19-летнему сыну за чрезмерный просмотр порно, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IANS.

По данным правоохранителей, 45-летний Мохаммед Кайюм Курейши пришел в ярость, обнаружив, что его отпрыск Халед слишком много времени уделяет просмотру взрослых видео. Как заявил впоследствии сам глава семейства, пагубная зависимость сына отражалась не только на его профессиональных достижениях, но, что более важно, на его физическом самочувствии.

Агентство сообщает, что в своем намерении "излечить" сына Курейши пошел на самые радикальные меры. Дождавшись, пока Халед уснет, отец зашел к нему в комнату и отрубил ему кисть правой руки мясницким тесаком. Сейчас Халед находится в больнице, однако врачи полагают, что пришить молодому человеку отрубленную конечность и восстановить ее двигательные функции уже вряд ли удастся.

В настоящее время глава семейства находится под следствием. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

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