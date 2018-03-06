На боевых кораблях Военно-морских Сил достойно служат женщины – военные моряки

В рядах военных моряков, они проявила себя с наилучшей стороны.

В одном строю с моряками Военно-морских Сил Казахстана достойно выполняют свой воинский долг старшины 1 статьи Жанар Ибраева и Майра Абрахманова, старшина 2 статьи Дарья Кириченко.

Старшина 1 статьи Жанар Ибраева является военнослужащим дивизиона разнородных кораблей войсковой части 21814 города Актау, именно она стала первой девушкой, которая проходит воинскую службу на боевом корабле среди Вооруженных Сил стран Содружества Независимых Государств.

Ярким примером является ее участие в морском биатлоне Армейских международных игр «Каспийское дерби – 2015», который проходил в городе Махачкала Российской Федерации. По итогам соревнований Жанара отмечена как лучший связист среди всех участников. Кроме этого она является чемпионкой Вооруженных Сил нашей страны 2012 года по армрестлингу среди женщин и призером по армрестлингу среди женщин всех силовых структур г. Астана, победительница конкурса «Батыр арулар-2016» среди женщин-военнослужащих ВС РК.

Старшина 1 статьи Майра Абдрахманова является военнослужащим дивизиона разнородных кораблей с 2009 года. Морская форма, стала для нее не в новинку, ведь ее путь, защитника Родины начался в далеком 2006 году, среди гвардейцев, воинов морской пехоты. Девушка не стоит на месте и развивается. На ее счету уже несколько дипломов о высшем образовании. Необходимо отметить, что Майра не только образцовый военнослужащий, но и прекрасная мать, и примерная супруга.

Старшина 2 статьи Дарья Кириченко является военнослужащим дивизиона разнородных кораблей войсковой части 21814 в городе Актау. В рядах военных моряков, Дарья проявила себя с наилучшей стороны и с 2015 года является ярким путеводным маяком, для всех военнослужащих Военно-морских Сил ВС РК. Несмотря на хрупкую и нежную внешность, Дарья Кириченко ничем не уступает мужчинам, и продвигается по служебной лестнице. Начиная простым техником, Дарья закончила курсы младших корабельных специалистов. Как закономерный итог, в прошедшем 2017 году, она назначена на должность старшины команды, боевой части связи.

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