Авто на газе сгорело в Алматы
Обошлось без пострадавших.
Фото : 6 марта 2018, 15:57
В Алматы сгорела "ГАЗель", сообщает корреспондент Zakon.kz.
Водитель следовал по ул. Байзакова в северном направлении. Около проспекта Райымбека из-под капота повалил дым. Мужчина остановился, вышел из салона и начал тушить "ГАЗель". Ему помогали мимо проезжающие водители. Позже к месту происшествия прибыли пожарные, которые и потушили пожар окончательно. Полностью сгорели подкапотное пространство и салон авто.
Стоит отметить, что в "ГАЗели" установлено газобаллонное оборудование, которое, к счастью, не взорвалось.
После произошедшего к месту подъехал эвакуатор и оттащил машину в сторону, так как на дороге начал образовываться затор.
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