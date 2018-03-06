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Авто на газе сгорело в Алматы

Обошлось без пострадавших.

Фото : 6 марта 2018, 15:57

В Алматы сгорела "ГАЗель", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель следовал по ул. Байзакова в северном направлении. Около проспекта Райымбека из-под капота повалил дым. Мужчина остановился, вышел из салона и начал тушить "ГАЗель". Ему помогали мимо проезжающие водители. Позже к месту происшествия прибыли пожарные, которые и потушили пожар окончательно. Полностью сгорели подкапотное пространство и салон авто.

Стоит отметить, что в "ГАЗели" установлено газобаллонное оборудование, которое, к счастью, не взорвалось.

После произошедшего к месту подъехал эвакуатор и оттащил машину в сторону, так как на дороге начал образовываться затор.


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