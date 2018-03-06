Школьники вытерли свои ботинки купюрами и сняли это на видео

Поступок молодых людей вызвал шквал критики.

В Сети появилось видео на котором школьник протирает свои ботинки купюрами номиналом от 200 тенге до пяти тысяч тенге, передает Zakon.kz.

Предупреждение! На видео присутствует ненормативная лексика!

- Ой, у тебя оказывается испачкалась обувь.

- Дай мне губку, чтобы протереть обувь. Ой родной не это, вы что, этим протираете?

- А чего двухсоткой вытираешь, вообще не о чем....

- Ну тогда вот так...

Этот поступок молодых людей вызвал шквал критики. Под видео комментаторы пишут, что парни понятия не имею, как эти деньги зарабатывают их родители.

rustam_real_madrid_kaskelen: Хорошее воспитание тут пытаешься копейки заработать а кто их вытирает голоши значит и отец такой же хороший понт дороже денег.

cactus.ofdesert: Неуважение ни к кому, ни труд родителей, ни свою родину, ни свою национальную валюту, печально((

guljan_aisultan: Даже не представляют как родители зарабатывают.

erbol_sembiev: Только когда начнет зарабатывать, тогда все поймет.

aliya.nauryzbayevna: Ээээээх, вы эти деньги сначала заработайте.

saltik.myau: А ведь это деньги заработанные вашими родителями. Вытираете ноги об труд своих родителей.

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