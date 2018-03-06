Жители Атырауской области поддержали инициативы Главы государства

Глава региона Нурлан Ногаев в ходе своего выступления отметил что инициативы Главы государства нашли широкую поддержку населения Атырауской области.

6 марта в Атырау прошло собрание актива области на котором присутствующие обсудили пять социальных инициатив выдвинутых Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Нурлан Ногаев подробно остановился по каждому из предложенных Президентом инициатив и представил обзорную информацию о социально-экономическом развитии региона, попутно определив ряд конкретных задач, стоящих перед уполномоченными органами.

В Казахстане предлагается запустить программу «7 – 20 – 25». Каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный заем на льготных условиях. Ставка вознаграждения по кредиту – не более 7% в год, первоначальный взнос не должен превышать 20%, а срок кредита увеличится до 25 лет.

- Исполнение данных инициатив задача местных исполнительных органов, - отметил Н.Ногаев. - В 2017 году в Атырауской области было введено в эксплуатацию 624,145 тыс кв.м. жилья, 5252 квартир. По сравнению с 2016 годом объем сданного жилья увеличился на 12%. За счет средств государства и частного финансирования было сдано в эксплуатацию 36 многоквартирных жилых домов Это говорит о том, что необходимо активно продолжать работу в этом направлении. Предложенная Главой государства новая программа ипотечного кредитования даст новые возможности для граждан страны в приобретении собственного жилья.

На сегодня по области ведется строительство 44 многоэтажных жилых дома, на 3892 квартир. Из них 34 дома на 2164 квартир планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Новые условия ипотечного кредитования, предложенные Президентом, позволит населению на льготных условиях получить долгожданное жилье.

- На депозитах в банках жителями области аккумулированы средства в сумме 21 млрд тенге. Если в 2017 году банками второго уровня были выданы 860 ипотечных кредитов на сумму 8,6 млрд тенге, то в текущем году планируется увеличить этот показатель почти в два раза (1600 кредитов на сумму 16 млрд тенге), - уточнил аким области. - Снижение процента первоначального взноса для получения ипотечного кредита может вдвое увеличить количество потенциальных новоселов.

Также Нурлан Ногаев отметил важность, предложенной Президентом, инициативы по снижению налоговой нагрузки. Нурсултан Назарбаев в ходе выступления на расширенном заседании палат парламента предложил с 1 января 2019 года снизить налоговую нагрузку до 1%, для поддержки работающих казахстанцев с низким размером заработной платы.

Помимо этого аким области остановился на повышении доступности и качества высшего образования и улучшения условий проживания студенческой молодежи.

- В трех вузах Атырауской области обучаются 12436 студентов. Из них 1605 - по государственному гранту. 1612 студентов обеспечены жильем в общежитиях. 312 иногородних студентов нуждаются в жилье, - проинформировал глава региона. - Кроме этого, в 2017 году 222 студента получили гранты на средства местного бюджета. Учитывая спрос на кадры, в текущем году из местного бюджета планируется выделить дополнительные средства на образовательные гранты. На сегодня 350 будущих выпускников школ изъявили желание обучаться за счет государства.

По Атырауской области в 25 колледжах области обучаются 17178 студентов. Из них 8560 по гранту государства. В десяти колледжах имеются общежития на 782 мест. На получение комнат в общежитиях подали заявки 771 учащихся. Для решения вопроса нехватки мест в общежитиях на сегодня ведется работа по строительству данных объектов.

- Строится общежитие на 100 мест музыкальной академии имени Д.Нурпеисовой. В поселке Аккистау возводится новое здание технического колледжа на 320 мест, здесь же будет построено общежитие на 100 мест. Разработанна проектно-сметная документация на строительство 5 общежитий. За счет недропользователей в текущем году планируется построить два общежития, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

На средства ТШО будут возведены здания общежитий агротехнического колледжа на 150 мест, также колледжа энергетики и строительства на 100 мест.

Развитие малого и среднего бизнеса на постоянном контроле региональных властей. Государственные программы по кредитованию предпринимателей позволяют решать ряд социальных и инфраструктурных вопросов.

- В 2017 году по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» было просубсидированна процентная ставка 312 проектов, на сумму более 1,5 млрд тенге, созданы 1210 рабочих мест. 191 проект были реализованы в сельской местности. В 2018 году по данной программе из местного бюджета выделено 1 млрд 980 млн тенге, дополнительно из республиканского бюджета планируется выделить 589 млн тенге, - отметил Н.Ногаев.- Также, по программе «Бизнес бастау» прошли обучение 750 человек. В части субсидирования затрат сельскохозяйственных объектов было выделено и освоено 1 млрд 127 млн тенге. Рассматривается вопрос дополнительного выделения средств из республиканского бюджета на 2 млрд 300 млн тенге.

В 2017 году в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства было профинансировано 24 проекта предпринимателей на сумму 253 млн тенге. Аким области Нурлан Ногаев поручил продолжить работы по поддержке массового предпринимательства и разъяснению условий госпрограмм по микрокредитованию МСБ.

Пятым направлением социальных инициатив Президента Казахстана является дальнейшая газификация страны. В этом направлении в Атырауской области проделана колоссальная работа. На сегодняшний день два города и 130 населенных пунктов Атырауской области (79,3) обеспечено природным газом. Другими словами 96,8% населения области получают газоснабжение. В 2018 году планируется провести газоснабжение 135 населенных пунктов. Поставлена задача в первой половине 2019 года обеспечить газоснабжением 145 населенных пунктов области и довести процент обеспеченности газом население области до 99,2.

- В 2017 году начаты работы по газоснабжению 10 населенных пунктов Азгирского региона. Строительные работы начались в 2017 году в рамках социальной программы компании «NCOC». Общая стоимость проекта 10 млрд тенге. Будет проложен магистральный газопровод протяженностью 365 км. В настоящее время из этого объёма уже проложено 53 км газопроводных сетей. По завершению всех работ еще 7400 жителей области получат доступ к природному газу.

Помимо строительства газопровода будут проведены внутрипоселковые сети протяженностью 67,6 км. В текущем году для газоснабжения еще 8 населенных пунктов будут разработаны проектно-сметные документации. Таким образовам 99,6% населения области будут обеспечены газоснабжением.

Завершая выступление перед активом области Нурлан Ногаев призвал всех присутствующи активно принять участие в реализации инициатив Главы государства.

–Только сообща мы сможем выполнить все поставленные перед нами задачи. Для этого в регионе созданы все условия, - заключил аким области.

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