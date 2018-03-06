Вынесен приговор морпеху, избившему сослуживца табуретом

Потерпевший впал в кому.

В военном суде Актауского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого по ст.440 ч.3 п.3 УК РК (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК.

В суде установлено, что 19 ноября 2017 года около 21.00 часов в кубрике №9 рядовой А. готовился к вечерней поверке, находясь около своей кровати. В этот момент его сослуживец Ж. из-за неприязненных отношений после конфликта, проходя мимо А., взял в руки деревянный табурет и ударил им его по голове. Затем последовало несколько ударов по голове потерпевшего кулаками. В результате А. был причинен тяжкий вред здоровью.

"Приговором военного суда Актауского гарнизона Ж. признан виновным по ст.440 ч.3 п.3 УК РК и по данной статье ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. На основании ст.63 УК РК наказание назначено условно. Приговор суда не вступил в законную силу. Данный приговор был оглашен в воинской части в присутствии всего личного состава, в целях профилактики правонарушений среди военнослужащих", - сообщили в суде.

Напомним, что в ноябре прошлого года солдат воинской части 25744 впал в кому после избиения табуреткой и был доставлен в Мангистаускую областную больницу. В декабре срочник пришел в себя и был переведен из реанимации в отделение.

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