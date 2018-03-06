С 2021 года в госбюджет от платных дорог будет поступать 30 млрд тг — МИР РК

Сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек ответил на вопросы представителей СМИ о ходе внедрения платности на автодорогах республиканского значения в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жол».

На сегодняшний день только одна трасса работает в платном режиме — это «Астана - Щучинск».

«В рамках программы «Нұрлы жол» министерством ведутся строительно-монтажные работы по устройству системы взимания платы на участках «Астана - Темиртау», «Алматы - Капшагай» и «Алматы - Хоргос», с завершением в апреле текущего года. Запуск системы запланирован во втором квартале текущего года» — сообщил Женис Касымбек.

Планируется, что полностью на стационарный платный режим дороги перейдут в июне текущего года.

Кроме того, параллельно разрабатываются ПСД по устройству системы взимания платы на 13 участках общей протяженностью 5,5 тыс. км, в том числе на международном коридоре «Западная Европа — Западный Китай».

Реализация данных проектов планируется по механизму государственно-частного партнерства с заключением договора ГЧП во втором полугодии текущего года.

В целом до 2020 года планируется увеличить платные дороги до 6,5 тыс. км, что обеспечит ежегодными сборами порядка 30 млрд тг.

«30 млрд тг, которые мы планируем с 2021-2022 гг. получать от платных дорог, будут поступать в бюджет. Они идут на содержание дорог. Сегодня платные дороги строятся за счет государственной компании «Казавтожол» или потому, что они были заложены в проекте. Соответственно эти деньги будут использоваться только на содержание дорог. В перспективе мы планируем, что 5,5 тыс. км мы будем дополнительно по принципу ГЧП переводить в платные дороги. Там будут привлекаться частные деньги, сбор от этих дорог будет поступать на счета госкомпаний, в бюджет и идти только на содержание», — разъяснил министр.

При этом, деньги, которые инвестор потратил на ГЧП-проект, будут равными частями возмещаться ему из бюджета.

«В законе есть так называемые КИЗы - компенсация инвестиционных затрат. Они определяются ТЭО (прим. - технико-экономическое обоснование). Потом в ходе конкурса и переговоров», — сказал Женис Касымбек. Вместе с тем, министр отметил, что доходы в бюджет от платных дорог будут высокими, даже не смотря на выплату компенсации инвесторам.

Напомним, сегодня на заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева рассмотрены итоги реализации Государственной программы «Нұрлы жол» за 2017 год и планы работы на текущий год.