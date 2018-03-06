Булат Бакауов: Пять инициатив президента направлены на улучшение благосостояния народа

Поставленные президентом задачи Булат Бакауов назвал вполне решаемыми.

В Павлодарской области обсудили социальные инициативы, предложенные главой государства на совместном заседании палат парламента Казахстана.

Во время собрания актива региона, которое прошло в «Доме дружбы», аким Павлодарской области отметил, что каждая из пяти инициатив президента – это очередной шаг к улучшению жизни казахстанцев. В первую очередь Булат Бакауов акцентировал внимание на новой жилищной программе «7 – 20 – 25», которая сделает жилье в стране более доступным.

- В 2017 году в нашем регионе построили 13 многоквартирных домов, что на 49% больше, чем в 2016 году, - сказал он. – В этом году мы планируем сдать в эксплуатацию 300 тысяч квадратных метров жилья. Благодаря новой программе многие павлодарцы смогут реализовать мечту о собственной квартире.

К слову, в Павлодарской области поддержали и инициативу Нурсултана Назарбаева по улучшению условий проживания студенческой молодёжи. В прошлом году в областном центре построили сразу два общежития.

- Мы видели радость в глазах студентов и их родителей, - заявил аким. - Это хорошая работа и необходимо ее продолжить. Каждый сельский и нуждающийся студент должен быть обеспечен общежитием. При строительстве общежитий следует делать упор на принцип государственно-частного партнерства.

Поставленные президентом задачи Булат Бакауов назвал вполне решаемыми. Своим заместителям он поручил отработать алгоритм дальнейших действий по реализации мероприятий с центральными органами, а также потребовал разработать «Дорожную карту» по реализации пяти социальных инициатив и назначить ответственных за исполнение каждого пункта.

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