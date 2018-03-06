В департаменте юстиции Астаны назначили временно исполняющего обязанности руководителя

Им стал Алан Тленчиев.

В столичном департаменте юстиции после громких задержаний назначили временно исполняющего обязанности руководителя, сообщает Zakon.kz.

Сегодня коллективу ведомства представили и.о. руководителя - Алана Тленчиева.

Алан Тленчиев родился 13 июля 1976 года в Алматы. С 1998 года работал в органах прокуратуры. С 2012 по 2017 годы – прокурор столичного района Алматы. Ранее занимал должность заместителя прокурора Восточно-Казахстанской области.

Руководителем департамента с августа 2016 года был Мурат Абилов. Сейчас он находится на больничном.

Напомним, 3 марта стало известно о задержании замруководителя департамента юстиции Рауана Рамазанова и начальника управления по обеспечению исполнительного производства Еркина Даулетбаева, Оба подозреваются в получении взятки в особо крупном размере.

Позже глава министерства Марат Бекетаев заявил, что будет разбираться в этом деле лично.

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