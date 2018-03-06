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Сильный ветер сорвал крышу в китайском аэропорту и спровоцировал панику

Порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

Фото : Скриншот видео6 марта 2018, 17:34

Сильный ветер сорвал крышу с терминала аэропорта в китайском городе Наньчан, спровоцировав панику среди пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на New Straits Times.

На кадрах видно, как куски здания падают прямо на машины. В ролике, снятом внутри терминала, можно услышать крики пассажиров.

По данным СМИ, порывы ветра достигали 30 метров в секунду, что эквивалентно сильному шторму и на одну категорию ниже урагана (свыше 32 метров в секунду).

Представитель аэропорта сообщил, что некоторые рейсы были задержаны, однако к вечеру работа была восстановлена. При обрушении никто не пострадал.


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