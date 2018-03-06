Ерлан Кошанов: Все жители нашей области ощутят эффект социальных инициатив Президента

Глава региона поручил акимам городов и районов активнее заниматься развитием жилищного строительства.

Обращение «Пять социальных инициатив Президента» обсудили на активе Карагандинской области. Глава региона Ерлан Кошанов рассказал о том, как каждая из инициатив отразится на благополучии карагандинцев.

- Вчера мы с вами стали свидетелями одного из важнейших событий этого года. Глава Государства озвучил «Пять социальных инициатив Президента». Это обращение - новый путь масштабной социальной модернизации страны. Нам предстоит сегодня обсудить и осмыслить все инициативы, - сказал Ерлан Кошанов.

Новые меры станут ощутимы для всех казахстанцев и будут содействовать развитию области, убеждён глава региона.

Инициатива «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» позволит снизить очередь на квартиры, отметил он.

- К примеру, возьмём двухкомнатную квартиру в юго-восточной части Караганды площадью 65 кв.м. Если сегодня ежемесячный платеж по ипотеке составляет 93 тыс. тенге, то по новой схеме он будет составлять 56 тыс. тенге. При этом первоначальный взнос снизится в отдельных случаях до 30% и составит максимум 20%! А общая сумма переплаты уменьшится с 10 до 7 млн. тг, - дал расклад Ерлан Кошанов. - Мы наглядно видим, что условия, в том числе и стартовые, станут гораздо лучше и более доступными для населения.

Президентская инициатива позволит в ближайшие годы снизить количество очередников на 30% и существенно обновить жилой фонд в области, подчеркнул он.

Глава региона поручил акимам городов и районов активнее заниматься развитием жилищного строительства.

- Нам необходимо совместно с частными застройщиками применять механизм государственно-частного партнёрства для подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры к площадкам жилищного строительства. Строительство коммуникаций к многоэтажным жилым домам для частных застройщиков должно стать приоритетом в работе акиматов, - отметил Ерлан Кошанов.

Инициатива «Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников» по поддержке казахстанцев с доходами ниже 25 кратного МРП, даст возможность с 2019 года увеличения заработной платы на 9%. Это затрагивает интересы порядка 160 тыс. жителей Карагандинской области, сообщил он.

- Наша задача, как отметил Глава государства, проконтролировать, чтобы высвобождаемые средства действительно были направлены на увеличение оплаты труда работников, - заключил глава региона.

В собрании актива приняли участие представители общественности, руководители промышленных предприятий, ветераны, члены Ассамблеи народа Казахстана.

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