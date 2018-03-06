Как в Астане будут праздновать Наурыз

На всех площадках предусмотрена организация концертных программ, установка более 40 юрт, алтыбаканов

Насыщенную культурно-развлекательную программу подготовила столица в честь празднования, пожалуй, самого долгожданного весеннего торжества – Наурыз мейрамы. Главные мероприятия по уже сложившейся традиции пройдут 21 и 22 марта на открытых площадках города. Уличные гулянья будут проходить с 10:00 до 18:00 часов, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление культуры, архивов и документации столицы.

В этом году основные народные гулянья будут организованы на территории выставки «ЭКСПО», а не на площади у ТРЦ «Хан Шатыр», как в предыдущие годы. Также праздничные мероприятия состоятся на площади «Қазақ елі», Городской площади, в парке «Студенческий» и жилых массивах «Жағалау», «Күйгенжар», «Промышленный», «Интернациональный», «Мичурино», «Железнодорожный», «Пригородный», «Үркер», «Көктал», «Өндіріс».

На всех площадках предусмотрена организация концертных программ, установка более 40 юрт, алтыбаканов. В местах проведения мероприятий будет организована торговля, спортивные состязания по национальным видам спорта.

На территории Международной специализированной выставки Астана ЭКСПО будет организован Этноаул с юртами, а также организован праздничный концерт. Около каждой юрты будут показываться национальные обряды, в исполнении артистов театров города Астаны, а также представителей этнокультурных объединений.

На площади праздничного этноаула будет также установлен музейный комплекс из пяти юрт. Здесь будут располагаться музеи «Золотой человек», «Музей национальных музыкальных инструментов», «Музей этнографии казахского народа», «Музей национальных ювелирных изделий» и «Музей национальных охотничьих промыслов». Отдельная зона будет отведена под фуд-корт. Здесь будут установлены казаны для приготовления плова, наурыз-көже и баурсаков. В торговых палатках будет идти продажа горячих блюд восточной кухни. На территории будет организована выставка-продажа изделий декоративно прикладного искусства.

Также на территории этноаула пройдут национальные спортивные игры – қазақ күрес, арқан тартыс, поднятие гирь, поднятие барана. Здесь все желающие могут проверить свои силу и выносливость.

Вместе с тем, в рамках празднования Наурыз мейрамы на территории этно аула состоятся собачьи бега и выставка древних казахских собак породы борзых – тазы и породы овчарок – тобет.

Кроме народных гуляний под открытым небом, во всех учреждениях культуры Астаны будут проходить мероприятия, посвященные празднованию Наурыз мейрамы.

21 марта в Конгресс-центре выставки «ЭКСПО» будет представлен казахстанский мюзикл «Жаңарған жер, бақ қонған нұрлы ел». В мероприятии будут задействованы молодые таланты, новые имена сценического искусства – оперы, балета, театра. Все действие будет сопровождаться классической мировой музыкой и известными композициями казахских композиторов в исполнении симфонического оркестра. В этот же день в Концертном зале «Астана» пройдет концерт «Ауылым — әнім». Днем ранее 20 марта Дворец «Жастар» приглашает гостей насладиться концертной программой «Женщина-весна».

16 марта музей «Алжир» проводит для детей, воспитывающихся в детском доме Астаны, специализированных интернатах, праздничную познавательно — развлекательную программу «Добро пожаловать, Наурыз!». В этот же день в Триумфальной арке «Мәңгілік ел» состоится выставка молодых художников и фотохудожников столицы, приуроченная Наурыз мейрамы, а Дирекция по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия проведет мероприятие «Наурыз – бейбітшілік және достық мерекесі». С 19 по 23 марта в музее Сакена Сейфуллина будет работать экспозиция «Астанаға қош келдің – Әз Наурыз».

Книжные экспозиции, театрализованные вечера с демонстрацией национальных обрядов, библиошоу, тематические викторины, этнографические выставки в праздничные дни будут проходить и во всех библиотеках столицы.

Подробный график мероприятий будет опубликован на сайте madeniet.astana.kz.

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