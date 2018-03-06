Телефон, пирожок и маты: очередная выходка водителя алматинского автобуса

Причиной такого поведения стала просьба пассажира выдать ему полноценный билет.

Очередное хамское и безответственное поведение водителя пассажирского автобуса в Алматы попало на видео, передает Zakon.kz.

"Весеннее настроение, оставив авто, решил катануть на автобусе!) маршрут 34, Орбита", - с таким комментарием алматинец с ником Dobri Home разместил в Facebook видео, на котором водитель автобуса кроет его матом, кушая пирожок и разговаривая по телефону.

Причиной такого поведения стала просьба пассажира выдать ему полноценный билет, а не пустую бумажку. Инцидент произошел 6 марта, в десятом часу утра. На следующем видео запечатлено, как водитель, продолжая говорить по телефону, курит.

Напомним, в декабре прошлого года за ряд нарушений, которые попали на камеру очевидца, был уволен водитель автобуса.

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