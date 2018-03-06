После задержаний в департаменте юстиции Астаны сменили руководителя

В столичном департаменте юстиции назначен и.о руководителя после громких задержаний, сообщает Zakon.kz.

Исполняющим обязанности руководителя департамента юстиции Астаны назначен Алан Тленчиев.

Эту должность с августа 2016 года занимал Мурат Абилов.

Напомним, 3 марта стало известно о задержании замруководителя департамента юстиции Рауана Рамазанова и начальника управления по обеспечению исполнительного производства Еркина Даулетбаева, Оба подозреваются в получении взятки в особо крупном размере.

Позже глава министерства Марат Бекетаев заявил, что будет разбираться в этом деле лично.