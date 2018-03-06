О необходимости соблюдения таможенного законодательства при пересечении границы

ДГД по Южно-Казахстанской области сообщает, что в связи с выбором Республикой Узбекистан курса на активизацию внешнеэкономических связей и торговли с сопредельными государствами, а также увеличением допустимых параметров норм провоза товаров для личного пользования физическими лицами, с начала 2018 года наблюдается резкое увеличение числа физических лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска в Южно-Казахстанской области.

Так, за 2 месяца текущего года границу пересекло 2 440 232 физических лица (за аналогичный период 2017 года -1 237 250 физических лиц), что создало дополнительную нагрузку на таможенные посты. При этом, в связи с увеличением разрешенных норм провоза узбекской стороной физические лица стремятся приобрести товары и переместить их через границу в ручной клади, зачастую превышая допустимые нормы.

В отдельных случаях лица, перемещающие товары, обращаются за помощью к так называемым «несунам». В связи с чем, в приграничных районах активизировались полукриминальные и криминальные элементы, которые пользуясь ажиотажем, пытаются переместить запрещенные товары.

Так, с начала года в пунктах пропуска выявлено 12 фактов попытки перемещения наркотических веществ, 1 факт попытки перемещения боеприпасов. Отдельные «несуны», преследуя корыстные цели, недовольные ограничениями, установленными Таможенным законодательством ЕАЭС, пытаются дестабилизировать обстановку, создают хаос и оказывают неподчинение, в некоторых случаях и физическое воздействие на представителей таможенной службы и других государственных контролирующих органов.

Для стабилизации обстановки как на территории, так и за пределами пунктов пропуска сотрудники таможенных постов Южно-Казахстанской области тесно взаимодействуют с представителями Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области, только за февраль текущего года в отношении лиц за нападение на представителей государственной власти возбуждено 2 уголовных дела.

В связи с вышеизложенным, призываем граждан, пересекающих границу через пункты пропуска, строго соблюдать нормы таможенного законодательства, не обращаться к услугам недобросовестных лиц, предлагающих помощь в пересечении границы за определенную плату.