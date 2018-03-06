Причиной стал сильный ветер.

6 марта в Астане упал башенный кран, передает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан. В ведомстве рассказали подробности: "6 марта в 16.40 в районе «Сарыарка» на улице Косшыгулы упал башенный кран. ЧП произошло на территории стройплощадки. По предварительным данным, стройка недействующая. Жертв и пострадавших нет".

На месте происшествия работают представители Департамента промышленной безопасности МИР РК, акимата, ГАСК.

Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

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