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В Астане упал башенный кран

Причиной стал сильный ветер.

Фото : КЧС МВД РК6 марта 2018, 18:18

6 марта в Астане упал башенный кран, передает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан. В ведомстве рассказали подробности: "6 марта в 16.40 в районе «Сарыарка» на улице Косшыгулы упал башенный кран. ЧП произошло на территории стройплощадки. По предварительным данным, стройка недействующая. Жертв и пострадавших нет".

На месте происшествия работают представители Департамента промышленной безопасности МИР РК, акимата, ГАСК.

Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.


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