В Карагандинской области будут больше строить студенческих общежитий

Ерлан Кошанов предложил ректорам вузов в ближайшие сроки приступить к разработке проектно-сметной документации и заняться поиском инвесторов.

В Карагандинской области остро не хватает студенческих общежитий. Пути решения проблемы обозначил глава региона Ерлан Кошанов на собрании актива по обсуждению обращения Главы государства «Пять социальных инициатив Президента», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

- В нашей области из 25 тысяч студентов очного отделения по государственным образовательным грантам обучается более 13 тысяч. И сегодня, благодаря Главе государства, их количество увеличится примерно на 35-40%. Данная мера будет способствовать увеличению охвата высшим образованием выпускников средних школ. При этом основной акцент будет сделан на технические специальности, что очень актуально для такого промышленного региона как наш, - сказал Ерлан Кошанов.

Для выделения грантов аким области поручил в кратчайшие сроки определить потребность региона в квалифицированных кадрах. Также необходимо создать условия для проживания студентов.

- Надо признать, сегодня остро стоит вопрос нехватки общежитий. В настоящее время 52% молодёжи у нас в области нуждается в них. Последнее общежитие было построено 5 лет назад, - отметил глава региона. - И если по обеспечению студентов колледжей мы уже работаем через механизм ГЧП, который позволит к 22-му году закрыть на 100% имеющуюся потребность, то по вузам предстоит большая и серьёзная работа.

Ерлан Кошанов предложил ректорам вузов в ближайшие сроки приступить к разработке проектно-сметной документации и заняться поиском инвесторов.

Этот вопрос будет взят на особый контроль, подчеркнул аким области.

Третья инициатива: «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодёжи» -предусматривает выделение дополнительных грантов, а также обеспечение студентов местами в общежитиях.

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