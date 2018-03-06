В ЗКО ротвейлер напал на 5-летнюю девочку

Ребенка забрали в больницу, где наложили швы на лицо.

Две недели назад в поселке Мичурино ротвейлер накинулся на ребёнка и искусал за лицо и тело. Девочка была госпитализирована в больницу, где ей наложили на лицо швы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Уральская неделя».

Жительница п. Мичурино (Плодоовощной) Надежда Жумагазиева рассказала, что две недели назад на ее дочь, 5-летнюю Гаухар Кантуганову, напал бойцовский ротвейлер и искусал её.

— Это было в воскресенье, мои дочери — Гаухар со старшей сестрой (девочке 14 лет) — возвращались из города, — рассказывает женщина. – Неожиданно возле остановки на младшую дочь напал ротвейлер и укусил ее за лицо. Когда старшая дочь пыталась отогнать собаку, она искусала ей руки, а Гаухар начала трепать, как мячик, кусала её через пуховик за тело, и изорвала на моей дочке всю одежду.

Спасли Гаухар с сестрой прохожие — они стали бить собаку шлангом, и в итоге она отстала от девочек.

По словам женщины, проходящие мимо люди вызвали «скорую помощь», и ребенка забрали в больницу, где ей наложили швы на лицо.

— Дочка неделю лежала в больнице, где ей кололи уколы от бешенства, — говорит Надежда Жумагазиева. – Сейчас нашу Гаухар выписали. Теперь у нее огромный шрам на лице, она боится собак, плачет. Мы собираемся везти ее в Алматы, в Центр детской реабилитации. Наш папа был вне себя от гнева, хотел своими руками разорвать эту собаку. Мы его с трудом удержали. А хозяин собаки даже не попытался извиниться перед нами. Полицейские составили административный протокол, его оштрафовали на 20 МРП — и всё, другого наказания он не понёс.

По словам женщины, ситуация с беспризорными собаками в их районе с каждым годом все хуже и хуже.

— Почему никто не следит за тем, что хозяева отпускают домашних собак, тем более, бойцовых, без намордника на улицу!? – возмущена женщина. – Два года назад здесь же, в Плодоовощном, огромная собака оторвала девочке ухо. Кто будет отвечать за здоровье наших детей?! Почему ситуация не меняется?!

Сам хозяин собаки Казбулат Байдуков сообщил, что пытался предложить помощь родителям покусанной девочки на её лечение, и рассказал свою версию истории.

— Да, действительно, произошло такое — моя собака покусала девочку, — говорит мужчина. – Я сам виноват, что моя собака вырвалась. Обычно моя Золли (кличка собаки) сидит в вольере, а в тот день мы решили ее выпустить погулять по двору, у нас частный дом. Я сам отъехал по делам, и кто-то открыл калитку. Еще был щенок Золли, вот он и побежал к ребёнку. Золли приревновала и накинулась на девочку.

По словам Казбулата Байдукова, он предлагал свозить дочь Надежды Жумагазиевой в санаторий «Акжайык», но она отказалась.

Ротвейлер — служебная порода собак, выведена в городе Ротвайль (Германия) в середине XVIII века. Другое название этой породы – «собака мясника». Сильный, мускулистый пес, зачастую, служит в армии и полиции, сторожит частные территории. На сегодняшний день большинство ротвейлеров не соответствует характеристикам чистой породы. Многие собаки имеют нарушенную психику, о чем свидетельствуют многочисленные негативные отзывы и криминальная хроника, пугающие тем, что четвероногий «друг» напал на хозяина или на ребенка.

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