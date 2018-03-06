В суде по делу о хищении нефти дали показания водители нефтевозов

Все они подтвердили, что транспортировали нефть, а некоторые рассказали о сливе краденого сырья.

Продолжаются судебные слушания по уголовному делу о хищении нефти в Кызылорде в отношении 21 подсудимых. 6 марта допрошены свидетели по эпизодам хищения и транспортировки нефти из месторождений «Коныс» и «Жыланды кыр», а также «врезки» в нефтепровод «Тузколь-Кумколь», передает Zakon.kz.

Допрошенные восемь водителей нефтевозов подтвердили факты транспортировки нефти из указанных источников. Отдельными из них подтверждены факты слива краденого сырья в подземные емкости ТОО «КАИС-Сервис», подконтрольным, по версии следствия, участникам ОПГ, руководимой предпринимателем г. Кызылорда Кенжебеком Баскараевым. Согласно обвинительному акту, эта нефть в последующем реализовывалась участниками ОПГ по подложным документам.

Также водителями нефтевозов подтверждены сведения о реализации черного золота на кыргызстанские НПЗ под видом смеси нефтяных отходов.

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