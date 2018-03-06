Сельчане Акмолинской области поддерживают программу Назарбаева "Пять инициатив"

Жители региона подчеркивают, что глава государства много внимания уделяет развитию сельского хозяйства и малого бизнеса.

Глава крестьянского хозяйства «Виктория» Жаксынского района, Акмолинской области Сергей Николаевич Марченко выразил свое мнение о реформах новой программы Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz. со ссылкой на пресс-службу акима региона.

«Я считаю, что реформы, выдвинутые в программе «5 Президентских социальных инициатив» Н. Назарбаевым, играют важную роль в будущем развитии Казахстана, и верю, что страна, руководствуясь данными реформами, непременно добьется больших экономических успехов.

Сельским хозяйством занимаюсь уже более 10 лет. Для развития сельского хозяйства Президентом много делается и сделано - это льготное субсидирование на приобретение гербицидов, ГСМ, сельскохозяйственной техники и т.д., упрощение процедуры налогового администрирования, что дает стимул для расширения производства. Так, мною был приобретен в 2017 году трактор МТЗ -892.2, что позволило качественно произвести уборку зерновых культур, вспахать зябь.

В четвертой инициативе Президентом отмечено развитие малого бизнеса, расширение самозанятости населения, увеличение объема микрокредитования на 20 млрд по сравнению с 2017 годом, что также даст хороший стимул для сферы сельского хозяйства, совершенствования и применения новых технологий в различных культурах сельскохозяйственного производства.

В реформе Президентом также отмечено снижение налоговой ставки индивидуального подоходного налога у источника выплаты, для граждан с низкой заработной платой, вместо существующих 10%. Снижение налоговой нагрузки позволит увеличить заработную плату, соответственно, увеличит материальное благополучие работников, повысится уровень жизни населения. Данные послабления создадут условия для создания дополнительных рабочих мест.

Я уверен, что реализация 5 данных инициатив будет способствовать дальнейшему прогрессу Республики Казахстан, а для нас, аграриев, станет стимулом для получения качественных и высоких показателей сельскохозяйственной продукции».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!