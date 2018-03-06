Более 2,5 тысяч казахстанок вышли замуж несовершеннолетними

Такая статистика прослеживается за последние два года.

За 2016-2017 год в Казахстане зарегистрировано более 2500 ранних браков. Об этом сообщила член национальной комиссии по делам женщин и семейной демографической политики при Президенте РК Асия Хайруллина, передает корреспондент Bnews.kz.

"По ранним бракам у нас зарегистрировано за два последних года 2,5 тысячи этих браков. Это то, что зарегистрировано в органах ЗАГС. Мы должны понимать, что эта цифра гораздо выше", - сказала в ходе панельной дискуссии по вопросу усилений позиций женщин и девочек в Казахстане Асия Хайруллина.

По ее словам, в связи с религиозной активностью в Казахстане несовершеннолетние девушки становятся жертвами незарегистрированных браков.

"Есть очень много случаев, когда используются такие религиозные обряды, как неке. Мы сейчас получаем много обращений, фактов, когда наши девочки становятся жертвами вот таких незарегистрированных браков. Несмотря на то, что мы провели большую информационную компанию в 2016 году при поддержке посольства Великобритании, Национальной комиссии по делам женщин. В разных регионах мы говорили о правах девочек, каким образом мы можем им помочь, что мы поможем сделать, для чтобы усилить их потенциал, для того чтобы защитить несовершеннолетних от любых форм насилия, ранних браков, краж невест", - добавила она.

Как отметила спикер, зачастую причинами ранних браков становятся сами родители.

"Проблема в том, что семьи являются первыми, кто потворствует случаем краж невест, со стороны жениха, невесты. Здесь громадная работа предстоит с нашими семьями, родителями", - сообщила Хайруллина.

В заключение Хайруллина отметила, что по проблема ранних браков среди несовершеннолетних девушек наиболее остро стоит в Алматинской и Южно-Казахстанской областях.

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