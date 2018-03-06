В Приаралье будет привлечено дополнительное финансирование на микрокредитование

Глава региона подчеркнул значимость реализации этого проекта для Кызылординской области.

Аким Кызылординской области поручил на собрании актива привлечь в область дополнительные средства на микрокредитование, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

Глава региона отметил, что каждая из Пяти социальных инициатив Главы государства затрагивает интересы миллионов казахстанцев и направлена на обновление социального блока.

«По словам Президента, каждый рабочий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный заем на щадящих условиях. Как вы знаете, в области принята Дорожная карта жилищного строительства «Орда», рассчитанная на 3 года. В рамках которой поставлена задача - обеспечить максимально доступным жильем социально-уязвимые слои населения области», - сказал аким области.

Также аким области поручил провести анализ среди вкладчиков на предмет определения потенциальных заемщиков, накопивших 20 процентов от стоимости жилья.

В рамках Третьей инициативы по повышению доступности и качества высшего образования Крымбек Кушербаев отметил, что кызылординские выпускники школ на протяжении нескольких лет обучаются за счет грантов Правительства Российской Федерации.

«Буквально на днях было достигнуто также соглашение с Российским государственным аграрным университетом – Московской сельскохозяйственной академией им. К.А.Тимирязева о новом приёме 8 абитуриентов по программе бакалавриата по специальности «Информационные системы в образовании» и еще 20 - по программе магистратуры по специальности «Информатизация инженерного образования», также за счет федерального бюджета. Кроме того, ежегодно порядка ста одаренных сельских ребят из малообеспеченных и многодетных семей мы направляем на обучение в ведущие вузы страны по гранту акима области. У нас талантливая молодежь, и мы должны ориентировать ее на специальности новой формации», - подчеркнул аким области.

Также глава региона отметил, что в текущем году уже предусмотрено порядка 3 млрд. тенге направить на микрокредитование, что позволит профинансировать не менее 500 проектов начинающих бизнесменов.

Напомним, что 2018 год в регионе объявлен Годом поддержки массового предпринимательства.

«Поручаю привлечь в область дополнительные средства на поддержку предпринимательства», - сказал аким области.

В рамках пятой инициативы по газификации Астаны Глава государства предложил построить магистральный газопровод по направлению Караозек (Кызылординская область) - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана.

Глава региона подчеркнул значимость реализации этого проекта для Кызылординской области.

«Нам приятно осознавать, что газификация нашей столицы берет начало именно с земли Приаралья. Этот вопрос мы прорабатывали несколько лет. Как вы понимаете, это инвестиции - сметная стоимость проекта почти 370 млрд тенге, это соответствующие поступления в бюджет, и самое главное - это новые рабочие места – на проекте будет занято как минимум 200 кызылординцев», - отметил Крымбек Кушербаев.

Подводя итоги своего выступления, аким области К.Кушербаев призвал коллег к активной работе по реализации Пяти социальных инициатив.

«У нас уже есть опыт реализации масштабных программ и социальных проектов. За последние годы сделано немало. Но предстоит сделать еще больше. Уверен, мы можем решать задачи нового уровня и реальными делами ответим на поручения Главы государства», - резюмировал аким области.

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